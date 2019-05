La JEC rebutja que Puigdemont i Junqueras participin en el debat de TVE

La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat que el cap de llista de JxCat a les europees, Carles Puigdemont, i el d'ERC, Oriol Junqueras, puguin participar per videoconferència en el debat de TVE.









En el cas de Puigdemont --a Bèlgica--, la JEC ha desestimat una reclamació sobre suposat tracte desigual cap a l'expresident de la Generalitat i considera que el requisit de presència física sempre s'exigeix en aquests debats i que el format del debat s'ha fixat "en l'exercici de l'autonomia de què disposa tot mitjà de comunicació".





També ha recordat que en acords del 14 i 16 de maig va establir que "la circumstància que un candidat es trobi voluntàriament fora del territori nacional per eludir l'acció de la justícia no constitueix causa justificada" per donar-li un tracte diferent a la resta de candidats, i ha afegit que la participació per videoconferència no permet controlar els ajuts que pugui rebre.





En el cas de Junqueras --en presó provisional--, la JEC ha descartat que pugui participar per videoconferència en el debat a sis de TVE dimecres recordant que, com en el cas del debat de TV3, el programa està "fora de l'horari previst per a la utilització de la sala de videoconferències i per resultar incompatible pel règim general horari del centre penitenciari".





Contra els acords de la JEC cal interposició de recurs contenciós-administratiu davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS).