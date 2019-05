Pablo Ibar, condemnat a cadena perpètua per un triple crim a Florida

Pablo Ibar, ciutadà hispanoamericà i nebot del conegut boxejador basc José Manuel Ibar Azpiazu, "Urtain", ha aconseguit esquivar aquest dimecres la condemna a mort, en no aconseguir el jurat unanimitat necessària per a una sentència de pena de mort, com pretenia la Fiscalia, pel triple assassinat el 27 de juny de 1994 a Miramar (Florida) de Casimir Sucharski, propietari d'un club nocturn, i les ballarines Sharon Anderson i Marie Rogers. El Tribunal popular l'ha condemnat a cadena perpètua, i la defensa ja prepara recurs per aconseguir la seva llibertat.





Ibar, de 47 anys d'edat, ha passat 25 anys a la presó, 16 d'ells en el 'corredor de la mort', a la presó de Raifrod. En 2016 la Cort Suprema de Florida va anul·lar la sentència de pena de mort i va ordenar repetir el judici, en determinar que havia tingut "una defensa ineficaç" i havia estat condemnat a partir de proves "febles i escasses".





Tot i els 25 anys de procés extraordinari, aquest no conclourà amb la sentència del jurat perquè la representació legal de l'acusat ja prepara recurs, en considerar que té "armament probatori més que sobrat" per obtenir la seva excarceració.





En aquest quart judici que s'ha celebrat contra ell al Tribunal de Fort Lauderdale, els membres del Jurat -set dones i cinc homes, dels quals cinc són afroamericans, quatre hispans-tres anglosaxones- han condemnat a Pablo Ibar a cadena perpètua, després declarar-lo culpable el 19 del passat mes de gener.





Ibar va ser detingut el 14 de juliol de 1994 a Miami Dade per violació de domicili i robatori, delictes pels quals va ser condemnat a vuit anys de presó. El 8 d'agost d'aquest any va ser acusat del triple crim comès a Miramar, malgrat que aquest sempre va defensar la seva innocència i va assegurar que aquella nit havia estat amb la seva nòvia, Tanya Quiñones, amb la qual posteriorment es va casar.





El primer judici va ser declarat nul per falta d'acord del jurat, el segon ajornat, però l'any 2000 se li va considerar culpable i va ser condemnat a mort. Després dels recursos de la defensa, el 2016 el Tribunal Suprem de Florida va anul·lar la condemna a pena capital i va ordenar repetir la vista oral.