Maragall planteja recuperar la Regidoria de Cultura

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha proposat recuperar la Regidoria de Cultura i reforçar el seu pes dins el govern municipal, "refundar" l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) per convertir-lo en un dinamitzador de cultura, i a més crear una altra 'Barcelona Activa' però enfocada a la cultura.









En un acte sobre educació i cultura al centre cívic Teresa Pàmies de Barcelona, ha defensat que la ciutat ha de garantir els recursos i les condicions humanes i materials per tenir una educació i cultura "transformadores, empoderadores, de qualitat, inclusives, equitatives i amb un aprenentatge al llarg de tot el procés vital ".





La regidora i número 7, Gemma Sendra, ha reclamat revertir l'actual model de gestió dels serveis d'equipaments culturals de l'Ajuntament basat en l'externalització, i ha proposat crear una Oficina per a les Arts de Carrer de l'Icub, que actuï com a interlocutora única amb l'Ajuntament amb els artistes de carrer i els acompanyi en les seves gestions.





Així mateix, ha dit que s'ha de destinar el 50% de la nova taxa turística de ciutat a promocionar la cultura de la ciutat, a més de definir una estructura cultural a cada districte amb equips de dinamització pedagògica, connectant escoles amb els programes educatius de cada districtes , creant programes d'inversió i centres de "agitació cultural" a cada barri.





El membre de la plataforma Ernest +BCN i director d'Escola Nova 21, Eduard Vallory, ha defensat aprofundir en les ofertes educatives dels 0 als 3 anys amb l'ampliació de la xarxa d'escoles bressol amb 30 nous centres, a més de revisar el sistema de tarifació i universalitzar l'accés.





També ha dit que posaran en marxa un programa de beques-salari per combatre l'abandonament escolar; s'incrementaran les extraescolars en competències com les arts, la ciència i els esports; incrementaran i modernitzessin l'oferta de Formació Professional dual, i potenciaran pols de coneixement com la 'Ciutadella del Coneixement'.