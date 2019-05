GPG (Naturgy) tanca finançament per 176 milions per a la construcció d'un parc eòlic a Austràlia

GPG, la filial internacional de generació elèctrica del Grup Naturgy, ha tancat un acord de finançament per valor de fins a 284 milions de dòlars (uns 176 milions d'euros) amb Vision, vehicle de finançament de projectes eòlics terrestres llançat en col·laboració entre inversors institucionals assessorats per JP Morgan Asset Management (JPMAM) i Vestas Wind Systems, per a la construcció del parc eòlic de Berrybank a Austràlia, ha informat la companyia.









El parc, que compta amb una capacitat de 180 megawatts (MW), està situat en l'estat australià de Victòria i es preveu que entri en operació en el segon trimestre de 2020. Un cop connectat a la xarxa serà un dels majors parcs eòlics d'aquesta regió australiana.





Berrybank va ser adjudicat a la filial de Naturgy en l'última subhasta d'energia renovable convocada per l'Estat de Victòria. L'adjudicació contempla un acord de venda d'energia per 15 anys amb aquest Estat australià.





Vision proporcionarà el 100% del finançament, que serà destinada a la fase de construcció del projecte, que ja ha obtingut les corresponents aprovacions reguladores.