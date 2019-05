El judici del procés acabarà previsiblement l'11 o 12 de juny

La Sala que jutja el procés independentista al Tribunal Suprem ha comunicat de forma informal a les parts personades que entre el 11 i el 12 del proper mes de juny la vista oral podria quedar vista per a sentència, segons fonts de la defensa.









El judici es troba actualment en la fase pericial, que podria concloure aquest mateix dijous i que es va iniciar aquest dimecres després d'haver escoltat la Sala tant als 12 acusats com a un total de 420 testimonis des que van començar les sessions el passat 12 de juny. De complir-les previsions, la durada del judici seria de quatre mesos gairebé exactes.





Un cop s'acabin les pericials s'han previst tres sessions de documental els propers 27, 28 i 29 de maig -que podrien ampliar-se al dia 30-, en què veuran els vídeos aportats tant per les acusacions com per les defenses sobre les intervencions policials en centres de votació del referèndum a la jornada l'1 d'octubre de 2017.





Després, les diferents parts avançaran el sentit de les seves conclusions -si s'eleven a definitives les peticions de presó o es produeix alguna modificació- i el dia 3 de juny està previst que comencin a exposar els seus informes finals -amb un temps aconsellat d'unes dues hores- la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular exercida per Vox.





Per als escrits de les defenses s'ha previst el 10 i el 11 de juny, igualment amb dues hores d'exposició estimada. Depenent del temps que finalment triguin els lletrats podria habilitar-se l'12 de maig per donar l'última paraula als encausats, que tindran uns 15 minuts per parlar davant del tribunal.





Així doncs, amb tots aquests càlculs que maneja el tribunal, i sense imprevistos d'última hora, el judici del 'Procés' podria estar liquidat abans que conclogui la primera quinzena de juny. La sentència podria estar a punt per a després de l'estiu.