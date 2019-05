Barcelona prohibeix la circulació a l'estiu de patinets de lloguer a Ciutat Vella

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el decret que regula les restriccions de circulació d'alguns vehicles de mobilitat personal que es lloguen, com patinets elèctrics i 'segways', al districte de Ciutat Vella, durant els mesos d'estiu.









Ho ha explicat el consistori en un comunicat aquest dijous, on ha detallat que els vehicles de mobilitat personal i els cicles de més de dues rodes d'ús comercial no podran circular per l'interior del districte, i que per tant ho hauran de fer per rutes determinades.





Així, podran circular des de Portal de la Pau per passeig Colom, passeig d'Isabel II, Marquès de l'Argentera i passeig de la Circumval·lació i també pels passejos Picasso, Lluís Companys i Pujades fins a l'avinguda Meridiana.





Aquesta restricció s'aplica des de 2016 "per garantir l'equilibri entre la vida veïnal i altres usos de l'espai" i no afecta els vehicles d'ús personal no llogats.





A més, els vehicles de mobilitat personal i de més de dues rodes que realitzin una activitat d'explotació econòmica hauran d'estar identificats i si cal inscrits en el registre que correspongui, mentre que l'ordenança preveu multes d'entre 100 i 500 euros en cas que es compleixin infraccions.