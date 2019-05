L'exjutge i candidat d'Actua al Parlament Europeu, Baltasar Garzón, ha considerat que la Mesa del Congrés ha de suspendre als quatre diputats presos "d'acord amb el que disposa" pel Tribunal Suprem (TS).





MÉS INFORMACIÓ Batet guanya un dia més demanant un informe als lletrats del Congrés sobre la suspensió dels diputats presos





Segons l'opinió de Garzón, aquesta qüestió s'ha sortit "una mica de mare i de context", a més de considerar que aquesta situació era "innecessària" perquè a "l'únic que dóna peu és a què es desnaturalitzi el que és estrictament una decisió judicial".





També ha dit Garzón que s'està "aprofitant políticament" una resolució judicial que "està clara", ja que el que el Suprem ha dit és que "es compleixi que estan suspesos, processats i a la presó", de manera que, si opinió, la Mesa del Congrés "el que ha de fer és suspendre'ls en base al que disposa pel Tribunal Suprem".





Baltasar Garzón ha fet aquestes declaracions a Mèrida (Badajoz), a preguntes dels mitjans, i moments abans de visitar l'Hospital de Mèrida costat de la candidata d'Actua a la presidència de la Junta, Laura Márquez.





ARTICLE 384 BIS





L'exjutge Garzón ha informat que l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal està "molt clar" i estableix que quan s'està a la presó provisional i processat per delictes de terrorisme o rebel·lió es queda "automàticament suspesa la possibilitat d'exercir les activitats polítiques de representació al parlament".





"No és la decisió en si de la Mesa del Congrés sinó del Tribunal Suprem que ordena que quedin en suspens. Ens pot agradar o no ens pot agradar, això dependrà de cadascú, podem pensar que un article com el 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal no hauria d'existir, potser, però la veritat és que existeix i per tant s'ha de complir la llei", ha asseverat.





En aquesta línia, ha assegurat que tot això s'evitaria "si no hi hagués presó provisional pel mig", però, "com n'hi ha, cal complir". "Crec que no hauríem de donar-li molta més pista als que volen aprofitar aquesta circumstància d'un signe i d'un altre de l'espectre ideològic per erosionar un govern que encara ni tan sols està en si mateix, està en funcions", ha apuntat Baltasar Garzón.





"La qüestió no té més discussió, tot el que s'està fent és una manipulació, el que diu el senyor Rivera, el senyor Casado, és erosionar, és interferir en la independència del poder judicial, la llei és clara. Per tant, la Mesa del Congrés, agradi o no agradi, el que ha de fer és complir el que diu la Llei d'enjudiciament criminal i el que ha dit el Tribunal Suprem, ja està, ia més sé que el ministeri fiscal així ho ha demanat també" , ha asseverat.





En aquesta línia, Garzón ha considerat que "no hi ha més volta" i que no li "sembla de rebut", ni "ètic" que determinats líders polítics estiguin "aprofitant això" per "erosionar les institucions", un comportament que ha titllat d'"una irresponsabilitat absoluta".