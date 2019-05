Valls es defineix com l'únic vot útil per fer fora Colau

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, s'ha definit aquest dijous com l'únic vot útil per aconseguir un canvi a la ciutat: "Voleu fer fora Colau? Voteu Valls. No voleu al separatisme? voteu Valls. No hi ha més vot útil que el nostre".









En declaracions als mitjans a la plaça Jardins d'Elx del barri de la Sagrera, ha afirmat que l'"únic vot que representa el canvi" és el seu i el de la candidatura transversal que representa.





Ha insistit que en aquestes eleccions Barcelona es juga molt: d'una banda, el model de ciutat perquè sigui "segura, ben gestionada, oberta i recuperi el lideratge econòmic, social i cultural", i per un altre el paper de Barcelona al resta d'Espanya.





Per això, ha cridat a que hi hagi una alta participació i ha demanat als ciutadans que reflexionin en aquests últims dies: "Volen continuar o no amb el desastre de la senyora Colau, amb més inseguretat, menys economia i empreses, menys llocs de treball i una ciutat deteriorada?".





"Volen o no que aquesta ciutat tan extraordinària caigui en mans del separatisme del senyor Ernest Maragall?", Ha preguntat, i ha assegurat que a les dues preguntes la resposta és que votar Valls és l'única manera de evitar-ho.





L'exprimer ministre francès ha reiterat que el vot al candidat del PSC, Jaume Collboni, servirà perquè segueixi governant Colau: "Votar Collboni és votar Colau", i ha argumentat que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, forçarà que el PSC doni suport a Colau per tenir el suport de Podem al Congrés.





LA SORPRESA





Valls està convençut que serà la sorpresa de les eleccions perquè creu que parla "al cor dels barcelonins" i confia que poden guanyar.





"Vull fer d'aquesta ciutat la ciutat de sempre, vull que tornem a viure els millors anys de la nostra història. Em comprometo a això. Però aquesta ciutat necessita un canvi, fer fora Colau, fer fora el separatisme i representar els valors de sempre: una ciutat catalana, espanyola i europea", ha conclòs.





Després de comparèixer davant els mitjans, Valls ha fet un petit míting davant de més d'un centenar de veïns que s'han acostat en aquest moment, en què l'alcaldable ha demanat que es mobilitzin i vagin a votar diumenge, i ha reivindicat la transversalitat de la seva candidatura, que considera que representa la "barreja de Barcelona".