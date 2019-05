L'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, ha assegurat aquest dijous emocionada i davant més de 2.000 persones a peu a la plaça Catalunya: "Em deixaré la pell per demostrar que aquesta ciutat valenta dona un missatge d'esperança a tot el món", que ressoni en tots els racons de totes les ciutats.





Ha defensat que ho farà "com a filla del Guinardó, com a persona que sap el que és no arribar a final de mes, que sap el que és enfrontar-se a un tall de llum i de telèfon i el que és sentir vergonya per no arribar a final de mes", ha dit de forma entretallada per l'emoció, amb interrupcions i silencis que han omplert els aplaudiments dels assistents.





Colau ha afirmat que és un orgull per a ella ser "la cara visible del procés col·lectiu" que representa, que és de tendresa i amor i que desafia un sistema d'injustícia, ha dit en un acte amb el seu número dos, Joan Subirats; amb el diputat electe Gerardo Pisarello; l'actriu Vicky Peña; la periodista Cristina Fallarás; el taxista Tito Álvarez --en què ha estat primera participació en un míting polític-- i membres dels equips internacionals anomenats Brigada.





L'alcaldessa ha subratllat que la seva experiència de govern demostra que 'sí es podia' i que els partits d'esquerra fins llavors "s'havien rendit, havien comprat el discurs de la dreta", i ha sostingut que han posat en evidència que només calia valentia, escoltar els veïns i no tenir deutes amb els bancs ni gent en els consells d'administració d'empreses.





"Tenim més poder del que ens han fet creure, i ho hem demostrat, i han tingut por perquè ho hem descobert", ha proclamat Colau, que ha demanat concentrar el vot a la seva candidatura, i ha dit que els que es beneficiarien d'una caiguda de BComú serien els que han governat sempre i els que volen mantenir els seus privilegis.





Molts l'han criticat durant el mandat, anomenant-la intrusa, verdulaire i peixatera, ha remarcat: "Què passa amb les verdulaires i peixateres? Els molesta la gent treballadora? La gent dels barris, la gent del carrer? Els molesten les dones que fem possible la sostenibilitat de la vida i la gent normal que no es rendeix?".





En l'acte han actuat De la Carmela, el Niño de la Hipoteca, Andrea Motis, Maria Arnal, Marinah, Nacho Vegas i la coral creada per BComú, el Cor Rebel, que ha acompanyat Colau al llarg de la campanya, com el seu rumba 'Filla del Guinardó', que han ballat al final de l'acte i en la qual canten diversos dels artistes que han participat en aquest acte central.





PROTESTES A LA PLAÇA





Una protesta de veïns per les llistes d'espera en la Taula d'Emergència per accedir a un habitatge ha interromput l'acte, col·locant pancartes davant Colau, que ha assegurat que, "si la Generalitat fes el que ha de fer, no hi hauria llista d'espera", perquè l'Ajuntament està assumint el que correspon al Govern, segons ella.





Poc després, un grup de persones del moviment ocupa ha aixecat pancartes i ha criticat aixecant la veu que 'L'Ajuntament desallotja' --en referència a finques ocupades--, però els seus crits han quedat ofegats pels dels assistents , que han aclamat a Colau com a alcaldessa.





COMBATRE LES DESIGUALTATS





Subirats ha apostat perquè Barcelona lluiti per l'equitat, i ha avisat que és un error voler que lideri a altres ciutats però amb desigualtats: "Podem aconseguir, com ha estat Barcelona històricament, una ciutat creadora, d'avantguarda i més justa, equitativa i per a tots", pel que vol redistribuir recursos i vincular més l'educació amb la cultura.





Ha fet esment al vídeo de campanya que BComú ha publicat aquest mateix dijous, amb Colau com a alcaldessa sent interpel·lada per ella mateixa com a activista, vestida amb la samarreta de la PAH i amb un aspecte similar al que lluïa quan era portaveu: "Segur que ets més útil on ets ara? No t'has penedit mai?", al que la primera edil respon que han de continuar el canvi que van començar el 2015.





PENYA, FALLARÁS, PISARELLO I ÁLVAREZ





Peña ha destacat que defensa a Colau perquè ha estat "fidel a la ciutat i fidel a si mateixa", i Fallaràs ha recordat als que es consideren republicans i laics que Colau va ser qui va treure el bust del monarca emèrit Joan Carles I del saló de plens i va ser la primera que es va absentar de la missa de la Mercè.





Pisarello ha dit que ha arribat de Madrid i que ha estat hores davant un quadre del Rei, pel que ha celebrat tornar a "una ciutat republicana", i Álvarez ha assegurat que, segons enquestes internes del sector, el 95% dels taxistes de Barcelona votarà a Colau, perquè ella s'ho ha guanyat, segons ell.