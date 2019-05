Trump obre la porta a resoldre el conflicte amb Huawai a un acord comercial amb la Xina

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dijous que la disputa que la seva Administració manté amb l'empresa de tecnologia xinesa Huawei podria resoldre mitjançant un acord comercial amb el país asiàtic.









En una trobada amb els mitjans a la Casa Blanca, Trump ha insistit que Huawei i els seus productes són "perillosos". "Mires el que han fet, des del punt de vista militar i de la seguretat... és perillós. Però és possible que, si fem un pacte, Huawei sigui part d'aquest tracte", ha reconegut.





En aquest sentit, el mandatari nord-americà ha explicat que aquest acord seria "molt bo" per al país, tot i que ha descartat referir-se a les conseqüències que tindria per a l'empresa xinesa. "És molt aviat per això. Ara estem molt preocupats de Huawei i de la nostra seguretat", ha tancat.





Dijous passat, Trump va signar una ordre executiva que prohibeix a les empreses nord-americanes de telecomunicacions utilitzar dispositius elaborats per companyies que puguin suposar "un risc per a la seguretat nacional", el que obria la porta a una possible prohibició amb el gegant asiàtic Huawei.





El decret invoca la Llei de Poders Econòmics d'Emergència Internacional, que dóna al president l'autoritat de regular el comerç en resposta a una emergència nacional que amenaci als Estats Units. La mesura ordena al Departament de Comerç, que treballa amb altres agències del govern, a presentar un pla d'aplicació d'aquí a 150 dies.