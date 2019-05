La Policia envia nous agents a Catalunya després de la fugida dels últims anys pel procés

La Policia Nacional ha decidit enviar el 25 per cent dels nous agents que han aprovat l'ingrés al cos a Catalunya pel fet que en els últims anys molts policies s'han traslladat a altres llocs d'Espanya a causa del procés independentista a la comunitat, així com pel fet que és més car viure a Catalunya que en altres llocs del país.









De les 2.592 noves places, un total de 1.732 van a la Comunitat de Madrid i 622 es destinen a Catalunya, la majoria d'ells a comissaries i llocs fronterers.





La fugida de policies a Catalunya queda demostrada també pel fet que dels 27 destins que es van oferir a la comunitat, per a 16 d'ells no es va rebre cap instància, com és el cas d'Igualada, Manresa, Vic, Vilanova i la Geltrú , Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Tortosa.





També a la zona del Camp de Gibraltar fan falta més policies, segons el Ministeri d'Interior, per tal de lluitar contra el tràfic de drogues. Dels nous agents, 40 van a Algesires i 35 a la Línia de la Concepció.