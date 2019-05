La Mesa del Congrés acorda suspendre els diputats presos

La Mesa del Congrés ha acordat aquest divendres la suspensió dels diputats presos amb els vots a favor del PSOE, PP i Ciutadans. Podemos ha rebutjat que siguin apartats.













Així ho ha anunciat la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, després de la reunió de l'òrgan de govern de la Cambra que ha adoptat aquesta decisió després d'analitzar l'informe redactat per serveis jurídics de la institució.





La decisió no ha estat unànime ja que els dos diputats d'Unides Podem han sollicitat més temps i han mostrat els seus desacord.





L'informe dels lletrats avala la suspensió dels quatre diputats presos afectats per aplicació de la Llei d'enjudiciament criminal (art. 384 bis).









La presidenta del Congrés va demanar aquest escrit als serveis jurídics de la Cambra, que finalment han resolt que no exerceixin el càrrec de diputats Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, que estan a la presó preventiva pel procés independentista a Catalunya.





L'òrgan de govern de la Cambra va sol·licitar aquest informe amb l'oposició de PP i Cs, que consideren que la Llei d'Enjudiciament Criminal ni el Reglament del Congrés són molt clares i han d'aplicar-se.





No obstant això PSOE i Unides Podem, que sumen cinc dels nou membres que té l'òrgan de govern, van preferir consultar als lletrats per a buidar qualsevol indici de dubte i deixar clar, en paraules de Batet, que la Mesa actua amb "fonaments jurídics sòlids" i "garanties" que la seva decisió no pot ser "qualificada com a política".





Res més constituir-se el Congrés dimarts passat, el PP, Ciutadans i Vox havien demanat a la Mesa l'aplicació automàtica d'aquesta mesura als quatre diputats independentistes argumentant que l'article 21.2 del Reglament del Congrés estableix la suspensió en funcions d'aquells parlamentaris en situació de presó preventiva.





La presidenta del Congrés, per part seva, va consultar al Tribunal Suprem sobre una altra possible via de suspensió, la de l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LeCrim), que ordena la suspensió del càrrec públic en cas de processament per delicte de rebel·lió i que va ser la utilitzada pel jutge Pablo Llarena quan els afectats eren diputats del Parlament. No obstant això, l'Alt Tribunal va considerar "inviable" pronunciar-se enmig del judici del procés i va insistir en l'opció del Reglament.





Davant aquesta tessitura, la majoria de la Mesa va acordar sol·licitar un informe als serveis jurídics per a aclarir les mesures a adoptar, i convocar-se a una nova reunió aquest divendres per a estudiar-lo i, segons va remarcar Batet, prendre una decisió si la conclusió dels lletrats ho permetia.