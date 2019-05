Oriol Pujol roman a la presó després de veure revocat el tercer grau

L'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol ha quedat ingressat aquest divendres al centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), després que el Jutjat de Vigilància Penitenciària 2 de Barcelona revoqués la seva classificació en tercer grau, segons la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.









Pujol ha passat la nit a la presó de Brians 1, com fa des que al març se li concedís el tercer grau, i al matí ha quedat ingressat en aquest centre en compliment de la resolució judicial, i on continuarà reclòs.





Els Serveis penitenciaris han rebut la resolució del jutjat a les 10 hores, dues hores després de l'hora prevista per a les sortides laborals diàries del tercer grau, si bé en aquest cas Pujol s'havia quedat en el centre a l'espera que es comuniqués oficialment la decisió.





La magistrada ha revocat el tercer grau en considerar que no és conforme a dret, després que el Ministeri Públic presentés a l'abril un recurs en veure "tracte privilegiat" a Pujol -condemnat a dos anys i mig de presó per tràfic d'influències, suborn i falsedat en document mercantil pel cas ITV-.





Des que va obtenir el tercer grau al 29 de març, Pujol només ha anat a la presó a dormir entre setmana, i durant el dia i els caps de setmana ha estat en llibertat, i abans va estar reclòs dos mesos a la presó de Brians 2, també a Sant Esteve Sesrovires.





Fiscalia va presentar un recurs a aquesta decisió en què demanava que se li classifiqués en segon grau, i lamentava que es transmetia "un perillosíssim missatge que és rendible delinquir" i que la llei no és igual per a tots, que ha estat estimat ara per la jutge.





La jutge ha valorat que en el cas de Pujol "no concorren favorablement qualificades totes les variables" que el Reglament penitenciari estableix perquè es pugui classificar el penat inicialment en tercer grau.





Ha indicat que "ni tan sols havien transcorregut dos mesos des del seu ingrés, pel que no es pot afirmar que s'ha complert amb un període raonable d'observació que permeti a l'equip tècnic estudiar a l'intern", el que veu indispensable per a la classificació inicial en tercer grau.





La Secretaria de Mesures Penals de la Conselleria de Justícia, que dirigeix Ester Capella, va aprovar el 21 de març la classificació inicial de tercer grau de Pujol, una proposta que havia estat elevada per decisió unànime de la junta de tractament de la presó de Brians 2.