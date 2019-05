Messi i Piqué entonen el 'mea culpa' per perdre la Champions

"La imatge que vam donar a Anfield va ser terrible i dos anys seguits no pot passar". Amb aquesta franquesa s'ha excusat Leo Messi davant l'afició en una roda de premsa de final de temporada celebrada conjuntament amb Gerard Piqué.





Davant d'uns mitjans de comunicació expectants per la inesperada convocatòria de tots dos jugadors, els futbolistes han entonat el 'mea culpa' per baixar de la Champions en el partit de tornada contra el Liverpool. "La veritat és que va ser un cop molt dur i va costar aixecar-se", es va sincerar el capità blaugrana.





Més enllà del desastre europea, Messi ha desitjat que el Barça acabi la temporada obtenint el doblet de LaLiga i la Copa del Rei. El crac argentí ha afirmat que "tenim la possibilitat d'acabar bé l'any dins del que cap" en referència a la final copera entre el València i el FC Barcelona que es disputa dissabte que ve.





Imatge de Barça TV.





En tot moment, Messi ha assumit la coresponsabilitat per la derrota davant els anglesos. De fet, a preguntes directes dels periodistes sobre el paper de Valverde, el futbolista ha defensat el paper del tècnic i tret ferro als rumors sobre la seva continuïtat al capdavant de l'equip blaugrana.





"M'agradaria que Valverde segueixi. Tot el temps que porta et pot agradar o no però l'any anterior doblet, encara que tacat per l'eliminació europea, i aquest any podem fer un altre doblet", ha deixat clar l'argentí.





Per acabar, Messi encara ha tingut temps de fer fora el pitjor malson dels seguidors culés: "el fet que hàgim quedat eliminats de Champions no em fa pensar en deixar el Barça per res", ha apuntat.





A més, a nivell personal, Messi va afirmar que ha deixat enrere unes molèsties en el pubis que va tenir al gener. "Estic millor, és alguna cosa que vinc arrossegant des de gener, quan tenia molts dolors, però sempre ho vaig tenir controlat i vaig poder jugar. Ara com ara crec que estic al cent per cent", va celebrar.





Imatge de Barça TV.