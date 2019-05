El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, s'ha compromès aquest divendres a crear un "ecosistema" econòmic favorable a la ciutat per aconseguir atreure empreses que es vagin del Regne Unit pel Brexit.





MÉS INFORMACIÓ Valls es defineix com l'únic vot útil per fer fora Colau





En un acte de presentació d'un manifest d'emprenedors a la seva candidatura al Palo Alto Market, ha sostingut que no es poden tornar a produir situacions com la de l'Agència Econòmica del Medicament, que va marxar de Londres i Barcelona es va postular per acollir-la però va ser descartada per la "inestabilitat política" generada pel procés independentista, segons ell.





L'exprimer ministre francès ha assegurat que una de les primeres mesures que crearà si guanya les eleccions serà una "oficina" sobre el Brexit per gestionar les empreses britàniques que vulguin venir a la capital catalana i afavorir la seva implantació.





Ha destacat que això s'haurà de fer en els primers dies del mandat, ja que creu que es produirà a curt termini, però ha insistit que per aconseguir que Barcelona sigui atractiva per aquestes empreses serà necessari que hi hagi "confiança" empresarial.





Valls ha defensat la importància que hi hagi estabilitat en l'economia barcelonina, que considera que en els últims anys s'ha reduït per la gestió de l'alcaldessa, Ada Colau, i pels efectes del procés independentista, de manera que vol "repensar" la estratègia de promoció econòmica amb l'objectiu de captar inversions.





"Vull ser la garantia d'estabilitat d'un ecosistema que afavorirà la recerca, la innovació i l'atracció de talent", i ha demanat tenir el suport dels emprenedors per aconseguir-ho.





També considera que l'Ajuntament ha de "liderar l'esforç de formació i atracció de talent", i s'ha reivindicat com l'únic candidat capaç d'exercir aquest lideratge.





MANIFEST D'EMPRENEDORS





Una desena d'emprenedors ha signat un manifest que dóna suport a Valls i que defensa que el pròxim alcalde doni oportunitats a les 'start up', sigui "ambiciós, pensi en el futur de la ciutat i pugui liderar la seva transformació"





"Volem que Barcelona es converteixi en la capital europea de l'emprenedoria. Creiem que per a això cal un canvi real i que el pròxim alcalde de Barcelona sigui Manuel Valls", conclou.