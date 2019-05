El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat aquest divendres que aspira a governar la ciutat en solitari, teixint els pactes que siguin necessaris segons els temes, i buscant acords puntuals i no un govern de coalició.





"Governarem en solitari, i en cada matèria anirem a buscar acords i suports", ha resumit en un acte des del Mercat dels Encants de Barcelona, el penúltim previst abans de tancar la campanya.





La enquestes auguren una disputa especialment renyida entre Maragall i l'alcaldessa Ada Colau (BComú) per fer-se amb la victòria, però també un plenari municipal fragmentat, on serà difícil formar majories per designar el pròxim alcalde.





Davant d'aquest escenari, Maragall es veu com "la força guanyadora" i vaticina que, des de la centralitat del tauler municipal, podrà tirar endavant qüestions tan importants com els pressupostos locals aconseguint suports de l'oposició.





Maragall ha assegurat que, per contra, sí que existeix ja un pacte per endavant entre Colau i el candidat dels socialistes, Jaume Collboni, mentre que ell no es veu pactant amb el PSC fins que "canviïn radicalment les seves posicions", per exemple sobre el procés sobiranista.





REACCIÓ AL DEBAT





Després d'haver celebrat aquest mateix divendres un 'cara a cara' amb l'alcaldessa, el candidat d'ERC ha assegurat sentir-se molt content amb el resultat: "Exultant i entusiasmat" i més legitimat que mai per aconseguir liderar la ciutat.





"Anem a per totes i diumenge guanyarem", ha conclòs Maragall, que s'ha erigit com a garantia de bon govern enfront d'una alcaldessa que, al seu parer, viu instal·lada en la queixa i no ofereix resultats tangibles als barcelonins.





"Tornarem l'Ajuntament a la ciutat i amb això està tot dit. Això vol dir ambició, transformació i responsabilitat. Significa anar a per totes i no refugiar-nos en cap queixa. Anar tan lluny com la ciutat on anem", ha dit.