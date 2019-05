La Copa enfronta un Barça amb ànsia de doblet amb un València resistent

FC Barcelona i València CF es disputen aquest dissabte a l'Estadi Benito Villamarín de Sevilla --21.00 hores-- el títol de la Copa del Rei, últim en competició en aquesta temporada, que seria el cinquè consecutiu i brindaria un nou doblet a l'equip blaugrana o bé posaria la cirereta al pastís del Centenari del club valencianista, que arriba disposat a sumar un títol que no aixeca des de 2008.









Està clar que el FC Barcelona és el rei de la competició amb els seus 30 títols aconseguits en 40 finals disputades, els quatre últims de manera consecutiva. No obstant això, per oblidar millor la decepció a la 'Champions', eliminats en semifinals davant el Liverpool amb un 4-0 a Anfield, el Barça persegueix la Copa que maquilli el curs i els doni el quart doblet de l'últim lustre.





Però el València CF està acabant fort una temporada en què han signat unes semifinals de la Lliga Europa, que han aconseguit la quarta posició en LaLiga Santander per classificar-se de nou per a la Lliga de Campions i en la qual estan de celebració pel centenari de l'entitat. Així, la Copa seria el colofó a un any que serà recordat en la història 'che'.





Així, el Benito Villamarín s'estrenarà com a seu d'una final de Copa del Rei amb magnificència, ja que brindarà el novè doblet de Lliga i Copa al FC Barcelona o bé donarà una vuitena corona a un València que es fa centenari i que té set de títols doncs, des de la Copa de 2008, no han pogut celebrar res més.





El camí fins a aquesta final ha estat diferent per a Barça i València. Els catalans van superar a la Cultural Lleonesa, Llevant, Sevilla i Reial Madrid, però superant amb claredat a sevillans (6-3 en el global) i blancs (4-1). Això sí, el 'cas Chumi' amb l'alineació indeguda del central del filial va estar a punt d'evitar veure el Barça en una altra final, però el recurs del Llevant va arribar fora de termini.





Per la seva banda, el València va superar el River EbrO (3-1 global), Real Sporting de Gijón (4-2), Getafe (3-2) i Reial Betis (3-2). Van apartar als bètics de 'la seva' final i de poder jugar-se el títol a casa i ho van fer en una eliminatòria tan o més igualada com l'anterior davant el Getafe. Finalment, el bitllet a la final ho va aconseguir Rodrigo Moreno amb l'únic gol de la volta a Mestalla.





Serà la quarta final copera entre Barça i València, amb dos triomfs per al Barça el 1952 (4-2) i 1971 (4-3), tots dos a la pròrroga, i un per als valencianistes en 1954 (3-0). Així que el Barça, si segueix en ratxa a la Copa, reforçarà la seva superioritat però, si guanya el València, s'equilibrarà el balanç entre tots dos.





Ningú voldrà perdre aquesta final, però lamentablement hi haurà baixes en ambdós bàndols. Al FC Barcelona, Ernesto Valverde no podrà comptar amb el porter Marc-André Ter Stegen, amb molèsties al genoll dret, si bé la Copa és terreny d'un Jasper Cillessen que serà titular.





Sí que es notarà més l'absència de Luis Suárez, ja que el davanter uruguaià va optar per operar-se del genoll dret per solucionar una lesió al menisc intern. Una absència que obrirà les portes a Philippe Coutinho, recuperat d'una elongació muscular a última hora, a la davantera al costat de Leo Messi.





I és que Ousmane Dembélé, excepte miracle d'última hora, és baixa per problemes al bíceps femoral però Arthur Melo, que arrossegava molèsties al pubis, apunta a estar disponible per al seu tècnic, igual que un Nélson Semedo que va deixar en ensurt seva contusió cranial a Mendizorroza.





Per la seva banda, Marcelino García Toral sap que té la baixa confirmada del rus Denis Cheryshev, amb una lesió al genoll dret soferta precisament al Benito Villamarín, però en principi té a la resta de la seva plantilla a la seva disposició.





No obstant això, el migcampista Geoffrey Kondogbia no està al cent per cent després de la seva doble intervenció a la cuixa per un hematoma intramuscular. Va estar més d'un mes fora i va jugar uns minuts davant el Reial Valladolid, en l'última jornada de LaLiga en què el triomf per 0-2 va donar el bitllet per a la 'Champions' a l'equip. Tot apunta que serà Francis Coquelin qui faci dupla amb Dani Parejo al centre del camp, assistint a Gameiro i Rodrigo en punta.





FITXA TÈCNICA





--POSSIBLES ALINEACIONS.

FC BARCELONA: Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Arturo Vidal; Messi y Coutinho.

VALÈNCIA CF: DDoménech; Piccini, Gabriel, Roncaglia, Gayá; Wass, Parejo, Coquelin, Guedes; Rodrigo y Gameiro.

--ÁRBITRO: Undiano Mallenco (C. Navarro).

--ESTADI: Benito Villamarín (Sevilla).

--Hora: 21.00.