No és la primera vegada que el col·lectiu d'infermeres es queixa de les ràtios entre treballadors i pacients en els centres de salut. Però Satse Catalunya, el sindicat d'infermeria, ha fet públic un estudi dels hospitals i ambulatoris catalans concertats que mostra la precarietat amb què aquesta professió afronta el seu dia a dia.









Una de les dades més llamatico l'estudi és la dotació d'infermeria en les UCI (Unitats de Cures Intensives). A Catalunya, cada infermera atén més de dos pacients a la vegada, quan l'ideal seria una proporció 1/1 entre professional i ingressat.





De fet, es considera que en un nivell menys complex d'assistència cada infermera podria atendre únicament a 1,6 pacients, la qual cosa dóna idea del tipus de servei que s'està prestant en moltes UCIs catalanes.





Pel que fa als pacients en planta, Catalunya també està molt per sota dels estàndards internacionals. Alguns països han signat acords entre les administracions hospitalàries i els governs perquè la dotació d'infermeres sigui la correcta.





Si es pren com a exemple Austràlia, un dels primers països en realitzar aquests pactes, veiem que una infermera catalana atén el doble o més del doble de malalts que una australiana. En els torns de nit, per exemple, una única infermera atén més de 15 pacients, mentre que una infermera australiana només atén 10 com a màxim.





PRENDRE MESURES





Aquestes dades són similars tant en els centres catalans com en els de la resta d'Espanya, per la qual cosa Satse ha proposat una Llei de Seguretat del Pacient que asseguri que el sector de la infermeria treballa amb una ràtio adequat.





"Esperes interminables i personal d'infermeria desbordat amb el seu treball, no hauria de ser la imatge habitual en un centre de salut, però lamentablement tant pacients com a professionals ja ho hem interioritzat com una cosa normal", explica Xesca Martín, responsable del Satse Catalunya.





L'organització explica que "tant els usuaris com els professionals ens hem acostumat a unes condicions que no són les correctes, junts hauríem d'exigir més personal". I afegeix que el que persegueix la llei és "garantir un nombre màxim de pacients per professional d'Infermeria per poder oferir una millor atenció sanitària amb més qualitat i seguretat".