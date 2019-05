Podem pot complicar-se l'entrada al Govern del PSOE amb el suport als presos

La coalició entre el PSOE i Podem per formar govern és cada vegada més evident, sobretot, després del veto de Ciutadans, malgrat que Pedro Sánchez va advertir a Pablo Iglesias que seria complicat que estigués en el Consell de Ministres si seguia donant suport a els diputats independentistes que estan a la presó.









I és que sembla que els dos partits solen entendre en molts hàbits. És més, han pactat la Mesa del Congrés i crearan un govern de coalició a la Comunitat Valenciana, però en clau presos independentistes es distancien, i molt.





Podem votar en contra de la suspensió dels presos, cosa que no ha estat ben vist per part del partit socialista. La formació estatge no ha estat partidària de suspendre com a diputats ni a Oriol Junqueras, ni a Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.





Iglesias i Sánchez haurien començat a negociar possibles maneres de govern de coalició, malgrat que, oficialment, les negociacions per formar Govern no començaran fins a la fi de les europees, autonòmiques i municipals.





Tal com destaca el 'Confidencial Digital', Pedro Sánchez hauria avisat a Pablo Iglesias que donar suport als diputats presos era un risc per a entrar al Govern, tot i que, Pablo Iglesias, està convençut que si formarà part de l'Executiu.





Alts càrrecs del PSOE no veurien amb bons ulls aquesta decisió i, algun d'ells, ja s'ha queixat a Ferraz sobre l'assumpte, ja que no estarien d'acord en formar Govern amb un partit que es vol dir tan clarament a favor dels presos independentistes, segons el mitjà citat.





Un altre dels temes que no deixa indiferent al PSOE és que Pablo Iglesias parla de "presos polítics" i al referir-se a Junqueras ja Sànchez, afirma que estan "a la presó preventiva i que no han estat condemnats encara".