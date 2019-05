1.902 candidats de 32 llistes competiran pels 54 escons del Parlament europeu

Un total de 1.902 candidats de 32 llistes competiran en les eleccions europees d'aquest diumenge pels 54 escons en joc al Parlament comunitari (amb cinc més a la reserva per a quan es produeixi el Brexit), fet que suposa 466 menys que en els comicis de fa cinc anys. Un 51,15% són homes i 48,84% són dones.





Finalment han estat 39 les llistes presentades a les eleccions europees, però la Junta Electoral Central va vetar a set d'elles per incompliment en algun dels requisits que exigeix la Llei Electoral. A part dels partits parlamentaris, també es presenten diferents forces extraparlamentàries comunistes, feministes, llatins, centristes i ultradretans.





Malgrat que la JEC inicialment va decidir excloure'ls, Esquerra Republicana lidera una llista amb Bildu, el BNG i altres partits asturians, canaris i aragonesos, presidida per Oriol Junqueras. D'altra banda JxCat, acudeix al parlament europeu amb el nom de Lliures per Europa, encapçalats per Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.





De la seva banda, el PNB, Coalició Canària, Compromís per Galícia, Agrupació Atarrabia, Proposta per les Illes Balears i Democrates Valencians es presenten sota la marca Coalició per una Europa Solidària (CEUS) i amb la nacionalista basca Izaskun Bilbao de número u.





Els valencians de Compromís lideren una altra candidatura de coalició amb més d'una quinzena de partits d'àmbit territorial com Nova Canàries, Chunta Aragonesista o En Marea.





Fòrum Astúries, que en les generals anava en coalició amb el PP, es presenta amb una candidatura pròpia al Parlament Europeu que tanca el seu fundador, l'exministre Francisco Álvarez Cascos. Altres formacions territorials amb llista europea són Andalusia per Si i Extremeños (PREX CREx).





PODEM, IU I ALTRES ESQUERRES





Per la seva banda, Podem i IU concorren amb una llista amb la denominació Unides Podem Canviar Europa encapçalada per la independent Maria Eugenia Rodríguez Palop.





D'Esquerra Unida van sorgir altres dues llistes. D'una banda, Actua, el partit impulsat per Gaspar Llamazares, presenta una candidatura europea encapçalada per María Garzón i amb el seu pare, l'exjutge Baltasar Garzón, de nombre 6. I Esquerra en Positiu, apadrinada per Francisco Frutos i presentada com l'esquerra no nacionalista, concorre amb una llista encapçalada per Javier Couso, eurodiputat d'IU i germà del càmera assassinat a la guerra de l'Iraq.





Així mateix, hi ha dues candidatures comunistes: el Partit Comunista dels Treballadors d'Espanya (PCTE) i la coalició de partits comunistes dels Pobles d'Espanya, del Poble de Catalunya i del Poble Andalús, així com una llista de Solidaritat Autogestió Internacionalista i una altra del moviment Corrent Roig.