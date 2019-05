Més de 37 milions de persones tenen dret a vot aquest proper 26-M

Els comicis europeus, autonòmics i municipals esperaran aquest proper diumenge 26 de maig a més de 37.370.000 de persones per elegir 54 eurodiputats, 715 diputats autonòmics i 67.319 regidors a tot Espanya.





Per a les europees podran votar 37.272.179 persones, dels quals 34.803.653 resideixen a Espanya, 2.103.216 viuen a l'exterior i 365.310 són ciutadans europeus que resideixen al nostre país i que tenen dret a participar en aquesta cita.





Per als comicis autonòmics que se celebren en 12 comunitats -totes excepte Galícia, País Basc, Catalunya, Andalusia i Comunitat Valenciana- estan cridats a votar 16.480.264 electors, dels quals 15.514.143 resideixen a Espanya i 7.759 a l'exterior.





NOMÉS UN 5,74% DE VOT PER CORREU, ENCARA NO ÉS DEFINITIU





Per a aquesta cita amb les urnes ha hagut 120.786 peticions d'inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) per votar per correu en les eleccions d'aquest diumenge, una dada que, però, encara no és definitiu. En tot cas, tot just suposen el 5,74% del CERA.





Per la seva banda, un total de 35.155.812 persones podran votar a les eleccions municipals, dels quals 34.689.631 viuen en territori espanyol i 466.181 són nacionals d'altres països amb els quals Espanya té un acord de reciprocitat. Gairebé la meitat d'aquests electors que podran votar tant en els comicis europeus com en els municipals són nacionals de Romania, Regne Unit, Itàlia i França.





D'acord amb la Llei Electoral, en aquestes eleccions no poden participar els espanyols residents a l'exterior però tampoc ciutadans d'altres països amb una nodrida colònia dels seus nacionals residint a Espanya, com és el cas del Marroc, Argentina, Veneçuela, Mèxic o el Brasil, en no complir-se el requisit de permetre recíprocament l'exercici del vot.





A més, 121.916 electors podran participar en les eleccions a les Assemblees de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla (114.022 són espanyols que resideixen a Espanya i 7.759 ho fan a l'estranger, i a més hi ha 135 estrangers que també podran participar d'aquesta elecció).





ANDALUSIA, LA COMUNITAT AMB MÉS ELECTORS





La comunitat que més electors suma és Andalusia, amb 6.310.000, seguida de Catalunya (5,35), Madrid (4,75) i la Comunitat Valenciana (3,54). Entre les més petites, al marge de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, es troben La Rioja (233.609 electors), Navarra (483.767) i Cantàbria (462.633).





Ara bé, aquest ordre varia en revisar els espanyols residents a l'estranger, llista en què Galícia ocupa el primer lloc (459.034 electors), seguida per Madrid (307.404), Andalusia (246.410) i Catalunya (240.597).