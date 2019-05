El València s'imposa al FC Barcelona després d'una primera meitat decisiva

El partit va començar amb domini blaugrana i amb un València més tancat al darrere del que és habitual, encara que el pla li va sortir a la perfecció. El Barça es va imposar en joc durant els primers vint minuts però no va crear gaire perill a Jaume Domenech.





MÉS INFORMACIÓ La Copa enfronta un Barça amb ànsia de doblet amb un València resistent









I és que a vegades, tenir el control del partit no assegura resultats i, el València, fidel al seu pla de partit, va esperar, va tenir paciència i va aprofitar les seves oportunitats. Sempre bé replegat enrere, va confiar en el seu pla de trobada i passat el vint de trobada es va avançar al marcador amb un gol de Gameiro.





Després d'una gran jugada de triangulació des camp defensiu dels 'che' Guedes va rebre l'esfèric i va assistir al francès, que va retallar a Jordi Alba i va batre a Cillessen amb un potent xut.





Però és que el pla de Marcel·lí seguir sumant i, ben replegats en defensa, van tornar a disposar d'una contra en què Carlos Soler li va posar una pilota a Rodrigo, que va ser mig gol, en què l'espanyol tan sols va haver d'acompanyar amb el cap el cuir dins de la porteria de l'holandès blaugrana, que no va poder fer res.





El Barcelona va quedar molt tocat i no va reaccionar després dels dos gols. Però el que sí que va voler donar un canvi en el xoc va ser Valverde, que en la segona meitat, només començar, va realitzar un doble canvi i va donar entrada a Arturo Vidal ja Malcom. Amb les permutes, el Barça va ser més incisiu en atac i Leo Messi, al 55 'va tenir l'oportunitat de ficar els seus en el partit, però el pal va evitar el 2-1.





Però els pals ens sempre van malament. En un córner botat per Malcom, Lenglet etrelló la pilota al pal i el rebot se'l va quedar Messi, que va escurçar distàncies en el marcador a falta de 15 minuts per al terme dels noranta.





Tot i que la remuntada es va quedar en intent, ja que la victòria dels blaugrana no va ser suficient per donar-li la volta al marcador, ni tan sols per empatar, i el València es va alçar amb el seu vuitè títol de Copa del Rei, trencant l'hegemonia del FC Barcelona, que havia guanyat les últimes quatre edicions del torneig del KO.