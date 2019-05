Carmena, a l'espera de la nota final després sentir que ha fet "bé l'examen"

La candidata de Más Madrid a l'Ajuntament, Manuela Carmena, ha assegurat que no està nerviosa, que avui és "com quan et donen les notes" i que té "l'esperança" de tenir "una bona nota" quan un "ha fet bé un examen".









Carmena ha arribat caminant a l'IES Comte d'Orgaz cap a les 9.45 hores. Ho ha fet amb crits d'ànim perquè repeteixi com a alcaldessa. "Dona i gran, això és valor afegit", deia una votant.





La candidata ha traslladat a la premsa l'emoció que sent cada vegada que diposita el vot a l'urna. "La democràcia és el sistema valuosíssim que tenim en aquest país i cal cuidar-la. I aquesta forma de cuidar-la és la participació, la forma més important i la primera de cuidar-la és la participació. Per això demano a tots els madrilenys i madrilenyes que, per favor, que ningú es quedi a casa, que tots voteu", ha destacat.





Confia en ella perquè Madrid "és una ciutat enormement demòcrata, que sap el que té i el vol mantenir, una ciutat sempre oberta i responsable". "Insisteixo que vagi a votar tothom i tinc molta confiança en com és Madrid", ha afegit.