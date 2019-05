Artadi vota amb l'objectiu de "fer història en les urnes"

La número dos de JxCat per Barcelona, Elsa Artadi, ha apel·lat a votar massivament en les eleccions europees i municipals d'aquest diumenge per "tornar a fer història a les urnes", assegurant que depèn de tots els catalans.









Després de votar puntualment a les 10 al Centre Cívic Pere Pruna, ha lamentat que no puguin compartir "aquesta jornada de la democràcia amb els presos polítics i els exiliats", ja que el cap de llista per Barcelona és Joaquim Forn i el de les europees és l'expresident Carles Puigdemont, als quals ha enviat tot el seu amor i suport.





A més d'expressar la seva satisfacció per la campanya, ha dit que té els mateixos sentiments que a les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017, que JxCat sempre és la sorpresa i que té ganes de conèixer els resultats definitius.





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet aquest diumenge una crida a tota la gent perquè vagi a votar a les eleccions municipals i europees: "Que avui la ciutadania voti massivament, voti per la llibertat i ompli les urnes, que és el nostre terreny de joc".





En declaracions després de votar a Barcelona, ha lamentat que no tots els candidats han pogut fer campanya "en igualtat de condicions", en al·lusió als independentistes en la presó i a l'estranger, i ha reivindicat la seva absolució i el dret d'autodeterminació de Catalunya.





Torra ha donat per descomptat que els candidats a les europees que estan a Bèlgica o a la presó podran exercir com a tals si aconsegueixen l'escó: "Quan jugues a Europa jugues amb una justícia justa, i no tenim cap dubte que seran eurodiputats".





PUIGDEMONT, DAVANT LA IMPOSSIBILITAT DE VOTAR, AFIRMA QUE MOLTA GENT HO HA FET PER ELLS



El cap de llista de JxCat a les eleccions europees, Carles Puigdemont, ha afirmat que no ha votat i, en preguntar-se-li si ho havia tramitat, ha respost: "Ha votat molta gent per nosaltres. I ho hem aconseguit perquè molta gent que sabia de la nostra impossibilitat de votar s'ha ofert".



"Prefereixo parlar dels precedents que en tots els casos han anat en la mateixa direcció, i ens remetrem a aquests precedents", ha dit, i ha afegit que en el Parlament Europeu no marquen les regles de joc ni els jutges del Tribunal Suprem ni el rei Felip VI, a més de destacar que l'important no és tant la immunitat com tenir veu a Europa.