Anecdotari de les eleccions del 26-M

Una votant d'un col·legi electoral de la localitat pacense de Mèrida ha sofert un infart durant el seu exercici al vot passat el mig matí d'aquest diumenge 26 de maig, quan se celebren eleccions municipals, autonòmiques i europees.





Així ho han confirmat fonts de la Delegació del Govern a Extremadura, que destaquen igualment que entorn de la mateixa hora a un president d'una mesa electoral en la localitat pacense de Montijo li ha donat un ictus, en relació al qual ha comentat que serà substituït pel suplent de torn.





De moment es desconeixen més dades sobre l'evolució de l'estat de salut de totes dues persones.





INICI ELECTORAL A CATALUNYA





Els presidents de les meses d'alguns col·legis electorals de l'àrea sud de Barcelona, les comarques d'Osona (Barcelona) i de l'Alt Camp (Tarragona) han ordenat retirar pancartes pròximes a alguns centres de votació, ha informat aquest diumenge en roda de premsa el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch.





Els Mossos d'Esquadra han procedit a la retirada de les pancartes en compliment de la llei electoral, que no permet que hi hagi pancartes a menys de 50 metres dels col·legis electorals, ha dit.





Tot i així, el conseller ha remarcat que es tracta d'un incident molt habitual i que manca de tota importància: "No és menor, és el següent a menor".





Buch també ha explicat que a les 22.00 de dissabte es va habilitar un centre de comunicació i coordinació entre les forces policials que vetllen pel bon funcionament de la jornada, i que estarà operatiu fins que acabin les votacions.





El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha informat que el 100% de les taules estan constituïdes a Catalunya i ha cridat a la participació perquè a les eleccions municipals, europees i al Consell General d'Aran "es decideixen moltes coses".









NERJA (MÀLAGA)





Una incidència en una mesa electoral del nucli de Maro, al municipi malagueny de Nerja, retardarà el tancament de la mateixa aquesta nit de diumenge 42 minuts. Aquesta taula s'havia constituït i obert però un elector, en anar a exercir el seu dret al vot, va comunicar que faltaven paperetes, i han tardar a solucionar la situació 42 minuts.





Màlaga, de fet, ha estat la província andalusa més tardana en la constitució de les meses.





Entre les incidències, també a Nerja, l'interventor d'un dels partits que concorren a les eleccions ha quedat com a segon vocal, després del vistiplau de la Junta Electoral de Zona, ja que no havien comparegut ni el segon vocal ni els dos suplents , han precisat des de la Subdelegació del Govern a Màlaga.





D'altra banda, fonts de Ciutadans han indicat que han denunciat al municipi malagueny de Fuengirola davant la Junta Electoral de Zona que apoderats del PP porten "lemes electorals", de manera que el col·legi electoral ha estat tancat diversos minuts.





VILLARROYA (LA RIOJA)





Si fa tot just un mes, els veïns de Villarroya acudien puntuals a l'únic col·legi electoral del municipi per exercir el dret a vot i tenir l'honor de convertir-se en la primera localitat a tancar les seves urnes, avui no anava a ser menys. Aquesta vegada els ha costat 1 minut i 10 segons.





La pràctica dóna experiència i els habitants de Villarroya ja saben perfectament què és el que han de fer. I així ha estat. Després de la votació de tots els membres del seu cens electoral i les trucades pertinents han pogut deixar tancades seu urnes pocs minuts després de constituir-se la taula.





Per a les eleccions d'aquest diumenge, vuit han estat els veïns que han exercit el seu dret a vot i els vuit han acudit a la cita, tal com ha informat l'alcalde de la localitat, Salvador Pérez, que ha comentat que tot ha transcorregut " amb gran normalitat ".





Com va passar fa un mes, "entre president, vocals i suplents, gairebé tots els del poble hem d'estar aquí des de les 08,00 hores del matí i per això és més fàcil aconseguir el rècord", ha assenyalat. En aquesta ocasió, a més, dues persones més s'han inclòs en el cens del municipi però tot i així "el temps ha estat rècord".





Villarroya, localitat situada a la comarca de Cervera del Río Alhama, fa anys ostentant el reconeixement de ser el primer poble a tancar les seves urnes. Una circumstància que com recordava l'alcalde "va passar com una cosa casual perquè nosaltres no ens havíem adonat fins que van començar a trucar-nos als mitjans de comunicació".





L'alcalde de Villarroya, que porta quaranta-sis anys en el càrrec, ha volgut agrair als seus veïns que, de nou, "no hagin fallat a la seva cita".





UNA APODERADA D'ERC ES TREU UNA SAMARRETA DE 'LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS'



L'apoderada s'ha llevat la samarreta a petició d'un altre apoderat de Vox, en el col·legi SantMiquel de Barcelona, li ha donat la volta i la hi ha tornat a posar.



A més, li ha dit a l'apoderat de Vox: "Miri senyor, me la trec i ja no hi ha cap delicte. Sense cap problema", després que l'home acusés l'apoderada d'ERC de cometre un "delicte electoral".