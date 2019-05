Quant guanyen els partits amb cada escó a les autonòmiques?

Les subvencions per escó en les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge es mouran entre els 20.800 euros (Canàries) i els 10.000 (Castella i Lleó), i seran cobrats pels partits polítics en qüestió.





La comunitat que més paga als partits és Canàries, que premiarà cada partit amb 20.805,96 euros per diputat obtingut. La que menys, Castella i Lleó, que es quedarà en els 10.000.





Madrid, en canvi, és l'autonomia que més diners destinarà a les formacions polítiques per compensar les despeses electorals; més de 2,6 milions d'euros.





Després de Canàries, les comunitats que més diners destinaran a les subvencions són les següents: Madrid, amb 19.981,18 euros per diputat i Astúries amb 15.727,88 euros per escó. A la banda contrària apareixen Múrcia, amb una subvenció de 11.585,87 euros, Cantàbria amb 11.237,10 i finalment Castella i Lleó amb 10.205,2 euros per escó.





Però, a més de per escó, els diferents governs autonòmics també hauran subvencionar a les formacions polítiques per cada vot aconseguit, una xifra difícil de quantificar abans de conèixer els resultats de les eleccions.





En aquest cas també la forquilla va dels 40 cèntims que Castella i Lleó i Balears abonaran als partits polítics per cada papereta a 1,01 euros que pagarà Madrid o els 0,98 que sufragarà Navarra.