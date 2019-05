Saliente exerceix el seu dret a vot i s'absté en les europees

La candidata a l'Alcaldia de Barcelona per la CUP, Anna Saliente, ha votat aquest diumenge a les eleccions municipals i s'ha abstingut en les europees, on el seu partit polític no es presenta.









Saliente, després d'exercir el vot, ha fet declaracions a la premsa on ha destacat que la seva negativa de vot a les llistes al Parlament Europeu es deu al fet que a la UE "no hi ha opció d'avançar cap al dret d'autodeterminació ni millorar les condicions de vida de la classe treballadora ".





El cap de llista de la CUP ha destacat que l'escola Mare Nostrum del districte d'Horta-Guinardó -on ha votat- va ser un dels col·legis d'on la Policia es va dur urnes l'1-O, i ha aprofitat per cridar a la manifestació d'aquest diumenge a la tarda després de la mort per accident de trànsit d'un repartidor que anava en bicicleta.