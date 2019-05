La participació en les eleccions municipals es manté en el 35,14 per cent a les 14.00 hores i es dispara a les europees

La participació en les eleccions municipals a Espanya a les 14.00 hores ha estat de 35,14 per cent, un 0,1 per cent més que en els últims comicis locals a Espanya i a Catalunya del 35,6 per cent, un 3 per cent més.





La participació en les eleccions europees fins a les 14 hores se situa en el 34,71%, la qual cosa suposa 10,8 punts que en 2014, amb el 84% de les taules analitzades, segons les dades ofertes en la pàgina web del Ministeri de l'Interior, http://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es.





En les eleccions municipals la participació fins a les 14 hores se situa en el 35,1%, 0,38 punts més que en 2015, amb el 76% de les taules analitzades.





Fa un mes, en les eleccions generals del 28 de maig, la participació a aquesta mateixa hora va ser del 41,49%, amb el que la participació en aquests comicis ha baixat uns 6 punts respecte a fa un mes.





Durant aquest matí, on més s'ha votat ha estat a Navarra, amb un 40% de participació en les municipals, seguit d'Extremadura, que registra un 39,79%, i La Rioja, amb un 38,64%. A Cantàbria han acudit a les urnes un 38,57% i Comunitat Valenciana comptabilitza un 38,17% de participació.



On menys gent ha acudit a les urnes és a les ciutats autònomes i a Canàries, on han obert els collegis una hora més tard a la peninsular. Així, a Melilla han participat ja el 26,25%, a Ceuta el 25,04% i en l'arxipèlag canari el 24,98%.





CATALUNYA





La participació electoral a les 14.00 a Catalunya ha pujat 10,08 punts en les europees respecte a les que es van fer en 2014, i 3,46 en les municipals respecte a les de 2015.





Així ho indica l'avanç de participació de la web electoral del Ministeri de l'Interior amb dades del 90,3% de taules de les europees i 83,86% de taules de les municipals.





En les europees ha votat el 35,28% d'electors (25,5% en les de fa cinc anys a la mateixa hora), i en les municipals ha votat el 35,63% (32,17% fa quatre anys).





Per circumscripcions, en les europees la participació ha estat del 34,88% a Barcelona (25,45% en 2014); 36,31% a Girona (25,36%); 37,21% a Lleida (22,82%), i 36,93% a Tarragona (24,56%).





En les municipals, la participació a Barcelona ha estat del 35,13% (31,57% en 2015); 36,79% a Girona (33,44%); 37,44% a Lleida (33,68%), i 37,58% a Tarragona (34,53%).