Luis Suárez es justifica després d'operar-se del genoll

Luis Suárez ha escrit un comunicat aquest diumenge on emet la seva versió sobre l'operació de genoll a què es va sotmetre després del desastre contra el Liverpool i que li va absentar de la Final de la Copa del Rei davant el València en la qual els blaugrana no van aconseguir guanyar.









El charrúa explica que l'operació no té res a veure amb els problemes que ha tingut en el cartílag durant els últims mesos i que va ser una malaltia produïda a Anfield.





"La lesió que em va portar a passar pel quiròfan no té absolutament res a veure amb el cartílag, sinó a causa d'un trencament de menisc que vaig patir en l'eliminatòria contra el Liverpool. És per això que em vaig veure obligat a passar pel quiròfan i perdrem la final d'ahir en contra de la meva voluntat ", ha publicat.









A més, ha lamentat "no poder ajudar" a l'equip a la final i reconeix que "és moment de canviar el xip per a la temporada i fer tot el possible per complir amb els objectius.





Suárez, ha realitzat el comunicat per aclarir els dubtes sobre la seva "professionalitat" i ha definiu el seu compromís amb el FC Barcelona "en cada entrenament i en cada partit".