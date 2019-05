Ballesteros revalida el càrrec a Tarragona; Larrosa perd l'alcaldia de Lleida

Una de freda i una de calenta per a les alcaldies socialistes de Tarragona i Lleida. Mentre que Josep Fèlix Ballesteros aconseguiria mantenir-se al capdvant de l'ajuntament tarragoní, Fèlix Larrosa no aconseguiria revalidar el càrrec.









LLEIDA





Fèlix Larrosa, que va arribar al càrrec després que Àngel Ros deixés l'alcaldia per representar Espanya davant Andorra, no aconseguiria mantenir-se en el càrrec un any després de substituir al seu predecessor.





El PSC ha perdut enfront del candidat d'ERC, Miquel Pueyo, que ha guanyat amb el 23,77% dels vots i un total de 13.402 vots, enfront dels 13.321 obtinguts pel socialista.







Les dues formacions han empatat en regidors, amb set cadascun, amb el 100% dels vots escrutats. Els socialistes han obtingut el 23,63% dels vots a Lleida, feu tradicional de la formació.





JxCAT-Junts d'Antoni Postius s'ha quedat amb sis regidors i el 19,09% dels vots. Han entrat amb tres regidors l'agrupació de Cs en el consistori lleidatà, i amb dos regidors cadascun la de Comú de Lleida i el PP.





La Crida-CUP, amb 2.434 vots no ha arribat al 5% --s'ha quedat en el 4,32%-- i no ha aconseguit entrar en la nova Paeria.





TARRAGONA





El PSC de l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros ha tornat a guanyar a Tarragona, sense que el processament pel cas Innipro hagi estat obstacle perquè Ballesteros revalidés seu càrrec al capdavant de la capital tarragonina.





Els socialistes han perdut dos edils i ERC ha sumat tres respecte a les municipals de 2015, mentre que Cs ha sumat quatre regidors, els mateixos que fa quatre anys.





Junts per Tarragona ha obtingut tres regidors; En Comú Podem Tarragona, dos regidors; la candidatura CUP-Amunt i la del PP, dos regidors cadascuna.





Al setembre de 2018, Ballesteros va rebre el suport del seu partit quan va ser processat per la trama corrupta amb matriu a Viladecans. En aquesta primera fase de l'escàndol, s'està investigant la branca tarragonina de l'entramat que té a veure amb adjudicacions a una empresa local per treballs d'assessoria sobre immigració.