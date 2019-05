JxCat amb Carles Puigdemont com a cap de llista ha sumat 250.000 vots més a Catalunya que la candidatura ERC-Ara Repúbliques i entre les dues formacions independentistes sumen el 49,74% dels sufragis.









Amb el 99,08% escrutat, la candidatura de Puigdemont ha aconseguit 978.637 i el 28,53% del total de sufragis, mentre que ERC-Ara Repúbliques ha obtingut 726.485 i el 21,21% dels vots.

JxCat ha aconseguit la victòria en les quatre províncies catalanes, amb un 44,94% dels vots a Girona, un 40,36% a Lleida, un 27,78% a Tarragona, i un 25,57% a Barcelona.





Comptabilitzant els vots a nivell nacional, Ara Repúbliques --la coalició independentista d'ERC, Bildu i BNG que encapçala Oriol Junqueras-- ha obtingut tres escons, mentre que Junts, la marca de Carles Puigdemont, ha assolit dos.





Amb el 97,71% escrutat, JxCat obté a l'Estat un total de 1.017.073 vots i el 4,64% dels vots, el que suposa que ha sumat uns 40.000 vots fora de Catalunya.





DADES DE 2015





En les anteriors europees, Esquerra pel Dret de Decidir --on s'incloïa ERC-- va ser la formació més votada, amb 594.167 vots i 23,67% dels sufragis.





Per la seva banda, Coalició per Europa --on estava CDC al costat del PNB entre altres formacions--, va aconseguir 548.729 sufragis i el 21,86% dels vots.