La defensa de Forn es desmarca de la resta i no impugna les proves documentals de l'acusaciÃ³

Les defenses en la causa del procés independentista que se substància en el Tribunal Suprem s'han dividit a l'hora de reaccionar davant de la prova documental presentada per la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular exercida per Vox.









Tots els advocats han impugnat part dels escrits presentats per les acusacions per apuntalar els delictes atribuïts als seus clients amb excepció de Javier Melero, representant l'exconseller de l'Interior Joaquim Forn.





Aquest tràmit del judici s'ha produït després aconseguir interrompre la tediosa lectura per part de l'advocada de l'Estat del seu escrit de proposició de prova, que s'estenia més enllà de 90 pàgines.





Abans del descans de mig matí la lletrada Rosa Maria Seoane es va veure obligada a llegir 24 pàgines d'aquest document, en què s'enuncien els documents que al seu parer s'han de tenir en compte com a prova de càrrec pel tribunal.





La qüestió ha pogut ser solucionada després que Melero sol·licités la paraula i plantegés, després del descans, que es donava per assabentat del contingut del document amb independència que aquest fos llegit íntegrament o no en la sessió d'aquest dilluns.





També s'ha oposat a l'exhibició per part de la Fiscalia de tots i cada un dels documents del seu escrit de prova, tal com havia sol·licitat la fiscal Consuelo Madrigal per considerar-ho "perjudicial i dilatori" per a la bona marxa del judici.





La petició de Madrigal s'entén com una mena de rectificació, ja que al contrari del que s'ha fet per l'Advocacia de l'Estat -que va començar a llegir tots i cada un dels folis del seu document de proposició de prova- durant el seu torn s'havia limitat a destacar mitjançant lectura només alguns d'ells, si bé ha advertit que no renunciava a cap encara que no fossin esmentades expressament.





Després del que ha passat amb l'advocada de l'Estat, la Fiscalia ha buscat evitar malentesos i ha demanat l'exposició en una pantalla tots i cadascun dels seus papers.





En el seu torn, totes les defenses excepte l'exercida per Melero es van donar per assabentats de les proves proposades per les acusacions sense necessitat que fossin expressament llegides, cosa que ha evitat que l'advocada de l'Estat hagués de prosseguir amb el tediós tràmit. No obstant això, han fet dubtes sobre la posició de la Fiscalia per no entendre per què Madrigal havia destacat alguns documents i altres no.





Finalment, el president del Tribunal Manuel Marchena, ha assenyalat que la sala ha de resoldre per escrit sobre les impugnacions de la defensa i la pertinència de la prova fiscal, i ha donat per acabada la lectura del seu escrit per l'advocada de l'Estat, que s'esperava llarga a faltar encara més de 70 folis dels 92 que integren el document.