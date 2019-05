El tabac va causar més de 56.000 morts a Espanya el 2016

El consum de tabac va causar en els espanyols majors de 34 anys un total de 56.122 morts el 2016, de les quals un 55 per cent van ser per càncer de pulmó i malalties respiratòries, segons estimacions del Grup de Treball sobre Tabaquisme de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE).









D'acord amb les primeres dades d'un treball que publicaran pròximament, la meitat d'aquesta mortalitat es va associar al càncer de pulmó i a la MPOC (24.244 morts en homes i 4.433 en dones). Independentment de l'edat i del sexe, el càncer de pulmó és la patologia a la qual es va atribuir major mortalitat per consum de tabac (15.214 morts en homes i 3.020 en dones).





Els resultats s'han avançat amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra aquest divendres 31 de maig, en què recorden que aquesta substància és la principal causa de càncer de pulmó i de malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), a més d'un important factor de risc de bronquitis, pneumònia, grip, tuberculosi i d'exacerbació de crisis asmàtiques.





La Societat Espanyola d'Epidemiologia apunta també que una de cada quatre morts per càncer de pulmó i altres malalties respiratòries, atribuïdes al consum de tabac, van ser prematures, és a dir, abans de complir 65 anys.





Per això, des del Grup de Treball de Tabaquisme fan una crida perquè es prenguin mesures que aconsegueixin l'eradicació del consum de tabac a Espanya, que reduiria "fins a un 80 per cent la mortalitat per càncer de pulmó i MPOC", segons les seves xifres. Recorden, així mateix, que la mesura més eficaç per millorar la salut pulmonar és reduir el consum dels productes que contenen tabac i protegir de la seva exposició a terceres persones, principalment si es tracta de nens o persones vulnerables (aquelles que estan malaltes, són molt grans, etc.).





La SEE parla de "epidèmia" de tabaquisme i demana la "plena aplicació" del Conveni Marc per al Control del Tabaquisme de l'Organització Mundial de la Salut, amb polítiques com monitoritzar el consum de tabac; protegir la població del fum del tabac; oferir ajuda per deixar de fumar; advertir sobre els perills del tabac; fer complir les prohibicions sobre publicitat, promoció i patrocini; i augmentar els impostos del tabac.





També fan referència a altres iniciatives no governamentals, generades per la societat civil, per fomentar l'avanç cap a una societat sense tabac. Entre elles, prohibir el consum de tabac en llocs públics i privats (parcs, estadis esportius, platges, etc.) per reduir la visibilitat del tabaquisme en la societat i fomentar un model de societat més saludable. Per a la SEE, aquestes propostes són "clau per a una generació futura lliure de tabac".