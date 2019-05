El 85 per cent dels pacients que pateixen càncer de pulmó presenten un consum actiu de tabac, ha explicat Rosario García Campelo, responsable de patologia toràcica de l'Hospital Universitari de La Corunya (Galícia) i membre de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) , en el marc de la presentació del projecte 'Conviure'.









En aquest sentit, l'experta ha afegit que tot i els canvis que s'han produït a nivell social i sanitari s'estima que fins a 29.000 persones van a rebre un diagnòstic de càncer de pulmó. A més, ha destacat que aproximadament el 30 per cent dels pacients pateixen estigma i sensació de culpa davant del consum de tabac. Així mateix, ha assenyalat que la col·laboració del pacient és "fonamental" per fer front a aquesta malaltia, ja que "el pacient és el principal protagonista en assistència sanitària".





Així, Bernard Gaspar, president de l'Associació Espanyola d'Afectats per Càncer de Pulmó (AEACaP), ha apuntat al tabac com la "principal" causa de mortalitat en relació amb aquesta afectació i ha assenyalat la importància del suport psiconcològic.





No obstant això, Jose Luis González dalt, cap de la secció d'Oncologia a Hospital Clínic San Carlos (Madrid), ha destacat que l'efecte d'aquesta substància tòxica es pot veure incrementat en afegit amb altres factors ambientals com la contaminació o l'amiant. Malgrat això, ha assenyalat que el "primordial" davant d'aquesta patologia és lluitar contra el tabac, ja que és "molt difícil viure en un espai totalment net de contaminació".





Per la seva banda, el doctor Julio de la Torre, infermer de la Universitat Pontifícia de Comillas (Madrid) i membre de la junta directiva de la Societat Espanyola d'Infermeria Oncològica (SEEO), ha posat èmfasi en les cures que la infermeria presta als afectats a través de l'educació, dirigida també als familiars, o l'acompanyament a peu de llit als pacients. De la mateixa manera, ha destacat la "necessitat" d'elaborar polítiques sanitàries actives que facin que els pacients se sentin acollits.





'CONVIURE': CONSCIENCIACIÓ, VISIBILITAT I RECOMANACIONS





En aquest context, ha sorgit el projecte 'Conviure', una plataforma desenvolupada per AstraZeneca, AEACaP, SEOM, El Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP) i SEEO amb l'objectiu de donar visibilitat a aquesta afectació i conscienciar sobre la mateixa i millorar l'experiència del pacient pel que fa a l'assistència sanitària.





Des AstraZeneca han apuntat que el punt de partida a partir del qual s'ha desenvolupat aquest treball ha estat entendre les necessitats dels afectats per càncer de pulmó. Així, ha destacat que entre els seus objectius es troba crear un sentiment de comunitat i donar recomanacions als pacients sobre diferents àmbits com la nutrició.





Es tracta d'una plataforma dinàmica que tracta d'apropar aquestes necessitats a tots els afectats per aquesta malaltia. D'aquesta manera, el projecte compta amb dos apartats. D'una banda, es troba l'apartat de testimonis personals de pacients amb càncer de pulmó, que a través de diversos vídeos explicaran com aquesta malaltia a afectat a les seves relacions socials i els seus hàbits. L'objectiu és sumar un testimoni nou cada mes. D'altra banda hi ha un apartat d'informació que incorporarà consells físics i psiconcològics per a pacients i familiars.