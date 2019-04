Detecten alteracions en els nivells de metalls en les cèl·lules de malalts de càncer de pulmó

Investigadors del Departament de Química de la Universitat de Huelva (UHU), juntament amb l'Àrea de Pneumologia de l'Hospital Juan Ramón Jiménez, han detectat alteracions significatives en els nivells de metalls dels pacients de càncer de pulmó i en les relacions que s'estableixen entre aquests elements. Aquesta diferència entre persones malaltes i sanes actua com a pista per a un diagnòstic precoç de la malaltia.









En concret, segons un comunicat, els científics han realitzat anàlisis moleculars en sèrum, orina i bronquis en una mostra de població d'unes 70 persones sanes i 70 malaltes, i han arribat a la conclusió que els malalts de càncer tenen una relació entre vanadi i manganès, vanadi i plom, crom i plom, vanadi i zinc entre d'altres, diferent de la de les persones sanes.





Segons apunten els experts, es tracta del primer estudi que analitza aquest tipus d'interaccions entre metalls i la seva relació amb el càncer.





Com indica la investigadora principal, Tamara García Barrera a la Fundació Descobreix: "Hem analitzat la relació entre els metalls i la seva interacció amb les molècules. Volíem saber si ho podíem fer servir com a biomarcador, ja que aquesta interacció funcionava de manera diferent en malalts i en persones sanes. Així ha estat, un metall no és característic de càncer, però la seva concentració i relació amb altres metalls ens serveix com a pista, clau per buscar biomarcadors".





L'article titulat 'Metall dyshomeostasis based Biomarkers of lung cancer using human biofluids' publicat a la revista Metallomics, juntament amb un altre article posterior publicat a la revista Journal of Molecular Sciences, han estat elaborats a partir d'un estudi químic i metge sobre l'anomenat metaloma , que és el conjunt de tots els metalls i totes les molècules (cancerígenes o no) que interaccionen amb metalls.





D'aquesta manera, conèixer aquest mapa molecular ha conduït als experts a obtenir informació sobre l'equilibri que s'estableix en els metalls presents en les cèl·lules. Així, han observat que quan apareix un desequilibri cel·lular, un metall augmenta un altre disminueix per resoldre el problema. Aquest procés de relació s'anomena homeòstasi i s'ha demostrat la seva importància en el diagnòstic, ja que es representa de forma diferent en els malalts objecte de l'estudi.





L'alta exposició que avui dia té l'ésser humà a diversos elements tòxics presents en el medi ambient, l'alimentació o hàbits com el tabaquisme, ha fet que la presència en l'organisme de cadmi, plom o altes concentracions de coure s'hagi estudiat com a causa dels processos cancerígens.





A més d'observar la presència de metalls tòxics en malalts, la hipòtesi en el present estudi ha estat l'alteració que pateixen aquests elements tòxics o no tòxics i la seva interacció entre ells i amb les molècules de l'ésser humà quan apareix el càncer. "Hi ha metalls 'bons' sempre, com el ferro, el seleni que estan presents en les cèl·lules humanes, i metalls 'dolents' com el plom o el mercuri que provenen de factors externs. El nostre estudi fa un pas més i analitza la concentració o la forma que adquireixen en les nostres molècules quan hi ha un procés cancerigen", aclareix Tamara García.