Prop de 600.000 persones van morir a Europa per la contaminació de l'aire entre 1991 i 2010

La investigadora de la Universitat de Múrcia (UMU), Patricia Tarín, ha presentat a l'Assemblea General de la Unió Europea de Ciències de Geofísica els resultats del seu últim estudi, en el qual determina que entre 1991 i 2010 van morir a tot Europa 600.000 persones per malalties causades per aquesta partícula.









L'estudi realitzat per Tarín determina els efectes per a la salut que té respirar el contaminant 'PM 2.5'. En concret, la investigació s'ha centrat en quatre causes de mortalitat: càncer de pulmó, vessament cerebral, problemes de cor i problemes respiratoris.





Una de les conclusions a què arriba és que la probabilitat de patir aquestes malalties per respirar aquesta matèria particulada "augmenten com més jove ets". De fet, els majors de 65 anys "tenen menys possibilitats de tenir una d'aquestes malalties per aquesta causa, però quan la desenvolupen, la seva mortalitat és més gran", explica la investigadora de la Universitat de Múrcia.





Aquest contaminant pot arribar a l'aire a través de fonts naturals com les emissions de volcans o els núvols del desert, però principalment es troba en l'aire per fonts produïdes per l'home, com a conseqüència del trànsit i dels efectes de la producció energètica.





Els habitants de les grans ciutats són els més exposats a la matèria particulada PM 2.5. Els nens i les embarassades són dos dels grups de població més sensibles als seus efectes.





La investigació, elaborada com a part de la tesi doctoral de Tarín i realitzada en el marc de l'activitat del Grup de Modelització Atmosfèrica Regional de la UMU, ha dividit Europa en tres grans àrees per aconseguir resultats més detallats.