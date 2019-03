La contaminació de l'aire causa 800.000 morts addicionals a l'any a Europa i 8,8 milions a tot el món, segons un informe dut a terme per la Societat Europea de Cardiologia i que ha estat publicat al 'European Heart Journal'.





De les morts a Europa, entre el 40 i el 80 per cent es van deure a malalties cardiovasculars (MCV), com atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars. "Per posar això en perspectiva, això vol dir que la contaminació de l'aire causa més morts a l'any que fumar tabac", han dit els experts.





De fet, prossegueixen, el nombre de morts per malalties cardiovasculars que poden atribuir-se a la contaminació de l'aire és molt més gran del que s'esperava. I és que, en tot el món, els experts van trobar que la contaminació de l'aire és responsable de 120 morts addicionals per any per cada 100.000 habitants. A Europa va ser encara més gran, causant 133 i 129 morts addicionals a l'any per cada 100.000 persones, respectivament.





Quan van observar països individuals, els investigadors van trobar que la contaminació de l'aire va causar una taxa de mortalitat en excés de 154 per 100.000 a Alemanya (una reducció de 2,4 anys en l'esperança de vida), 136 a Itàlia (reducció en l'esperança de vida de 1,9 anys), 150 a Polònia (reducció de l'esperança de vida de 2,8 anys), 98 al Regne Unit (reducció de l'esperança de vida de 1,5 anys) i 105 a França (reducció de l'esperança de vida de 1,6 anys).





Les taxes de mortalitat en excés van ser particularment altes als països d'Europa oriental, com Bulgària, Croàcia, Romania i Ucraïna, amb més de 200 per any per cada 100.000 habitants. "Tot i que la contaminació de l'aire a Europa oriental no és molt pitjor que a Europa occidental, el nombre de morts excessives que va causar va ser més gran. Creiem que això pot explicar-se per més atenció mèdica avançada que hi ha a Europa occidental, on l'esperança de vida és generalment més alta", han detallat els científics.





Com a resultat d'aquestes troballes, els investigadors diuen que els governs nacionals i les agències internacionals han de prendre mesures urgents per reduir la contaminació de l'aire, inclosa la reavaluació de la legislació sobre la qualitat de l'aire i la reducció dels límits actuals de la UE a els nivells mitjans anuals de contaminació de l'aire perquè coincideixin amb les directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).