Des de principis d'any, el Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Universitari Dexeus compta amb l'ajuda de la intel·ligència artificial pel diagnòstic precoç de càncer de pulmó.





El càncer de pulmó és la principal causa de mort per càncer a tot el món, superant la xifra de morts per càncer de còlon, mama, pàncrees i pròstata junts. Cada any es diagnostiquen 23.000 persones de càncer de pulmó a Espanya de les quals tan sols un 15% sobreviuen als cinc anys després del diagnòstic.





Això es deu en part al fet que el 80% dels casos de càncer de pulmó es diagnostiquen en un estat tan avançat que ja no es poden operar. Així que l'objectiu és poder diagnosticar en estadis molt primerencs quan la curació encara és possible.





INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER DETECTAR EL CÀNCER DE PULMÓ





"La tecnologia d'intel·ligència artificial desenvolupada per l'empresa xinesa Infervision AI-CT localitza característiques sospitoses de càncer de pulmó a partir d'imatges de TAC de tòrax, marca les ubicacions i els números de tall dels nòduls pulmonars i analitza la malignitat dels nòduls "explica el doctor Cristóbal Segura, cap del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Universitari Dexeus.





"Evidentment, l'informe ha de ser contrastat per un radiòleg que ho confirmi però aquesta tecnologia serà de gran ajuda especialment en els serveis d'urgències i atenció primària" afegeix el doctor Segura.





"Per exemple, si un pacient ingressa a urgències per una causa que no té res a veure amb el càncer de pulmó i se li realitza un TAC o una placa de tòrax, el sistema podria detectar alguna lesió al pulmó i l'informe es faria arribar ràpidament al radiòleg per al seu estudi i derivació ".





En breu, el Servei de Diagnòstic per la Imatge de Dexeus incorporarà també la intel·ligència artificial en l'anàlisi de les plaques convencionals de tòrax, un algoritme capaç de detectar fins a 20 tipus de lesions cardiotoràciques.









DADES A NIVELL MUNDIAL





L'Hospital Universitari Dexeus participa en aquest estudi internacional aportant les seves dades de manera que "la màquina segueix aprenent" assegura Javier Alorda representant de Infervision a Espanya. Actualment aquesta tecnologia està en fase de validació per part de les agències reguladores de medicaments a Europa i els Estats Units i ja ha estat aprovada a la Xina.





"Infervision rep més de 25.000 TACs de tòrax al dia de més de 250 hospitals a tot el món. Aquesta informació s'incorpora al nostre algoritme augmentant la precisió de les anàlisis", afegeix Alorda.