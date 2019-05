Els membres del personal de recepció i seguretat del Museu del Louvre han convocat una vaga aquest dilluns 27 de maig per protestar davant l'augment del nombre de visitants a la pinacoteca, que entenen dificulta la seva tasca, de manera que el museu ha hagut de tancar.









"Ens disculpem per qualsevol inconvenient causat i agraïm la seva comprensió", ha explicat el museu en un comunicat, després de reconèixer que en els pròxims dies el nombre de visitant "s'espera que segueixi sent alt".





És per això que des del Louvre s'ha insistit que només els visitants amb butlletes comprats a través del lloc web oficial "tenen garantida l'admissió" i han recomanat "encaridament" reservar per aquest mitjà. A més, la pinacoteca ha ofert el reemborsament de l'entrada per a tots aquells visitants que ja l'havien adquirit per aquest dilluns.





A principis d'aquest any es coneixia que el Museu del Louvre va batre el 2018 el rècord mundial de visites a un museu amb 10,2 milions de visitants, un 25% més que els rebuts durant 2017.





La xifra més alta de visitants que havia rebut la pinacoteca parisenca era de 9,7 milions el 2012, any en el que es va inaugurar el departament d'Art Islàmic i es van presentar exposicions sobre Leonardo da Vinci i Rafael.





El president i director del Louvre, Jean-Luc Martinez, es va mostrar llavors "encantat" que el museu sigui "tan popular", assenyalant que el seu objectiu no és atraure més visitants sinó "oferir millors condicions de visita", amb una millora de la senyalització i les infraestructures.





A més, el Louvre també té una gran popularitat a Internet, ja que és un dels més seguits a Facebook i Instagram, amb 2,7 i 2,4 milions de subscriptors, respectivament, i 1,4 milions de seguidors a Twitter.