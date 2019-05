El Parlament austríac tomba el Govern de Sebastian Kurz

La Cambra baixa del Parlament austríac ha aprovat una moció de censura contra el Govern de Sebastian Kurz, la qual cosa implica la caiguda automàtica de l'Executiu i el començament d'un període de transició fins a la convocatòria d'eleccions anticipades.





La moció, impulsada pels socialdemòcrates, ha tirat endavant gràcies al suport del Partit de la Llibertat d'Àustria (FPO), que d'aquesta manera ha confirmat la ruptura definitiva amb el Govern del qual formava part fins aquest mateix mes. El president austríac ha de nomenar ara un nou canceller.





El vicecanceller Heinz-Christian Strache, del FPO, es va veure obligat a abandonar l'Executiu després de l'aparició d'un vídeo del 2017 en el qual suposadament oferia a un oligarca rus contractes públics a canvi de suport electoral. El veto es va estendre també a tots els ministres ultradretans, substituïts per tecnòcrates.





El Partit Popular (OVP) de Kurz arribarà a les properes eleccions generals amb l'aval de la seva victòria en els comicis europeus d'aquest diumenge, en els quals va aconseguir gairebé el 35 per cent dels sufragis. El Partit Socialdemòcrata (SPO) va obtenir el 23,4 per cent dels vots, mentre que el FPO ha caigut fins al 17,2 per cent.