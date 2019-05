El líder del PSC, Miquel Iceta, ha criticat aquest dilluns que l'alcaldable de Barcelona per ERC, Ernest Maragall, s'ha precipitat en erigir com a nou alcalde perquè ha guanyat però "l'independentisme no té majoria", i ha proposat als partits buscar una alternativa.









"Aquí tothom dóna per fet unes alcaldies, quan a Barcelona l'independentisme ha reculat i no té majories. ERC tenia 18 regidors i ara té 15. Recomanaria a tothom que no corri", ha dit en una roda de premsa per valorar els resultats electorals.





Ha demanat escoltar a la ciutadania, tenir en compte els matisos en tota la seva profunditat i, llavors, parlar entre els partits: "Ernest Maragall ha dit que vol fer de Barcelona la capital independentista, però és que l'independentisme és minoria a l'Ajuntament" .





Preguntat per quin tipus de pactes buscarien per aconseguir investir un alcalde que no fos Maragall, ha raonat que, si ha recomanat "no córrer, entraria en un contradicció" si ara plantegés una fórmula alternativa de govern.





"Els partits han de parlar i aconseguir una solució que aporti estabilitat", ha afegit el socialista, que ha recordat que el seu partit ha doblat a l'Ajuntament de Barcelona i que la candidata d'BComú, Ada Colau, ha disminuït en suports.





De fet, ha recordat que Colau va afirmar diumenge després de conèixer els resultats que era més difícil aquesta convocatòria per tractar-se de la seva segona legislatura, i Iceta ha afirmat que "no pensen el mateix" alcaldesses socialistes com la de l'Hospitalet de Llobregat i la de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Marín i Núria Parlon, que han revalidat la seva alcaldia amb majoria absoluta superant els seus resultats anteriors.





ALCALDE SOCIALISTA?





Ha insistit que abans d'investir un alcalde els partits han de negociar i en ser preguntat per quin és l'aliança que prioritzen ha contestat: "La que ens permeti tenir l'alcaldia" deixant la porta oberta a que l'alcalde alternatiu resultant de la negociació sigui socialista.





"No volem descartar res, però som conscients que som el tercer partit" en vots a les eleccions municipals, ha replicat en ser repreguntat per si la seva opció és aconseguir un alcalde socialista a la capital catalana.





Iceta només ha posat dues línies vermelles a l'hora de dialogar: els socialistes no faran cap alcalde independentista i no permetran que la governabilitat de cap institució depengui de Vox.