Perllonguen l'exposició interactiva de Van Gogh a Barcelona fins el 14 de juliol

L'exposició 'Meet Vincent van Gogh', organitzada per Proactiv, allargarà la seva estada a Barcelona fins el 14 de juliol per la bona acollida que ha tingut per part del públic nacional i internacional, han explicat en un comunicat aquest dimarts.









Més de 125.000 persones i 1.450 alumnes de col·legis catalans han visitat l'exposició després de la seva estrena a la ciutat el passat 14 març, una "experiència única a Europa" en format de projecte tridimensional que ofereix un recorregut per la vida i l'obra de l'artista.





L'exposició va ser creada pel Museu Van Gogh a Amsterdam (Països Baixos) i inclou reproduccions de les obres originals, projeccions a escala real, animacions multimèdia interactives i aplicacions, decorats teatrals, fotografies, cites de més de 800 cartes i fragments audiovisuals.