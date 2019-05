Els independentistes recuperen la majoria absoluta al Parlament després de substituir els presos

La Mesa del Parlament ha tramitat les baixes de tots els diputats que han hagut de deixar l'escó perquè es van presentar a les eleccions generals del 28 d'abril i van obtenir l'acta al Congrés.









Entre els diputats substituïts estan els tres de JxCat en presó preventiva: Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull i, en haver-se fet efectiva la seva substitució, l'independentisme recuperarà la majoria absoluta a la Cambra catalana.





Des de mitjans de 2018, Sànchez, Turull i Rull no votaven en els plens per un embolic judicial i polític derivat de les suspensió de les seves funcions com a diputats del Parlament que va dictar el Tribunal Suprem, el que feia que el bloc independentista sumés 65 escons i el bloc no independentista altres 65.





Les gestions que ha fet la Mesa són les reglamentàries en qualsevol substitució de diputats, però en aquest cas són més significatives perquè la partida dels diputats presos cap al Congrés permet als partits independentistes recuperar la majoria absoluta al Parlament.





Amb les baixes de Sànchez, Turull i Rull ja tramitades i formalitzades, l'independentisme passarà de 65 a 68 diputats, i precisament la majoria absoluta de la Cambra està fixada en 68, ja que el nombre total de parlamentaris és de 135.





No està clar, però, que aquests 68 escons tornin l'estabilitat a l'executiu de Quim Torra, ja que quatre d'ells són de la CUP, i els anticapitalistes s'han mostrat molt crítics amb la gestió del Govern desmarcant-se de JxCat i ERC en nombroses votacions en els últims mesos.





Turull, Rull i Sànchez no són els únics diputats que han partit rumb al Congrés: també ho han fet Laura Borràs (JxCat), Oriol Junqueras, Gerard Gómez del Moral (ERC), Inés Arrimadas, José María Espejo-Saavedra (Cs) i Andrea Levy (PP) -Levy finalment serà regidor a Madrid però no diputada-.





En substitució d'aquests diputats que s'han anat entraran el conseller d'Interior, Miquel Buch; Elena Fort; Josep Puig i Glòria Freixa (JxCat); Núria Picas i José Rodríguez (ERC); Jorge Feijóo i María Mercedes Escofet (Cs), i Daniel Serrano (PP).





Dels 135 diputats totals, ara només quedaran dos sense poder votar: Carles Puigdemont i Toni Comín, també pels seus problemes judicials derivats com exmembres del Govern que va organitzar el referèndum de l'1-O i que governava quan el Parlament va declarar la república.





No obstant això, es dóna la circumstància que Puigdemont i Comín han aconseguit actes d'eurodiputats en les últimes europees i si, aconsegueixen exercir com a tals, també hauran de deixar l'escó i l'independentisme passarà de 68 diputats a 70 amb dret a vot.