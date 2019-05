Campanya per fomentar l'esperit crític a Internet en els joves

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l'Obra Social La Caixa han impulsat una campanya per fomentar l'esperit crític, dels joves en particular, davant els continguts perjudicials a Internet.









La campanya #AMiNoMenganyen, que s'emmarca en el programa Educac i comença aquest dimarts, vol fomentar una actitud crítica i reflexiva davant els continguts d'Internet, "alertar" que hi ha continguts nocius i fer extensiva l'educació mediàtica per incentivar un consum responsable, ha explicat en roda de premsa el president del CAC, Roger Loppacher.





Constarà d'un anunci televisiu -elaborat per l'Escola Superior de Relacions Públiques de la UB, amb tres escenes quotidianes d'una família utilitzant pantalles sobre aspectes com la sobreexposició a les xarxes, les 'fake news' i les addiccions als jocs i apostes en línia, que s'emetrà a les cadenes de la CCMA; falques radiofòniques que s'emetran a Catalunya Ràdio i emissores de l'Associació Catalana de Ràdio (ACR); clips per a xarxes socials i el web 'aminomenganyen.cat', que servirà de contenidor.





Una desena de 'influencers' catalans -que sumen més d'un milió de seguidors- col·laboren en la campanya -que té com a tema musical 'Caminem Lluny' de Doctor Prats- aportant la seva visió, amb continguts que portaran l'etiqueta #aminomenganyen, especialment en Instagram i TikTok, de manera que, segons Loppacher, es trasllada un "llenguatge més fresc".





Així mateix, un total de 13 programes de la CCMA, entre ells 'Els matins', 'InfoK' -que oferirà setmanalment 01:00 reportatge-, 'El matí de Catalunya Ràdio' i 'Està passant', tractaran els temes de la campanya, amb temàtiques com el ciberassetjament, les 'fake news', l'abús de les pantalles, els perills de les noves tecnologies i el paper de la dona en la publicitat i els videojocs.





El 71,8% de nens i joves d'entre 10 i 15 anys disposen de mòbil, i als 16 anys el 98,9% ja connecta a Internet a través del telèfon, i els nens d'entre 6 i 13 anys passen una mitjana de cinc hores diàries davant d'alguna pantalla.