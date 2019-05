La Trisindical de Mossos ratifica la querella a Buch per no reunir el Consell de la Policia

La Trisindical de Mossos d'Esquadra -formada per SPC, SME i CAT-ME ha ratificat aquest dimarts la querella que va presentar contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per no reunir el Consell de la policia, la taula de negociació sindical de la policia catalana.









El secretari general de SPC, David José, ha explicat que donat que el conseller "no dóna senyals de vida" i no ha parlat amb els sindicats, han ratificat la querella aquest dimarts.





Després d'aquest tràmit, es traslladarà a la Fiscalia perquè tingui coneixement dels fets i de la querella -presentada per presumptes delictes contra la llibertat sindical i prevaricació-, han informat fonts judicials.





La sala civil i penal del TSJC va registrar a mitjans de maig la querella i es va designar ponent el magistrat José Francisco Valls Gombau, d'acord amb el torn de repartiment, i encara queda decidir si s'admet a tràmit.





La Trisindical es va querellar contra Buch per no reunir el Consell de la Policia des de gener i incloïen la carta del conseller als sindicats en la qual ell va mostrar la seva "plena voluntat de reiniciar" les negociacions, però els indicava que el seu departament esperaria que finalitzi el recompte de vots de les eleccions sindicals del cos perquè està suspès cautelarment per un jutge a petició del sindicat USPAC, segons el conseller.