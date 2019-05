Ciutadans no descarta pactar amb el PSOE, mentre el PP prioritza Cs i Vox

El secretari general de Ciutadans, José Villegas, ha afirmat aquest dimarts que "el normal" després de les eleccions municipals i autonòmiques de diumenge és que el seu partit arribi a acords amb el PP per governar en comunitats i municipis, però també s'ha obert a possibles pactes amb candidats socialistes que "reneguin" de les polítiques del Govern de Pedro Sánchez.









Així ho ha explicat en una roda de premsa a la seu de Ciutadans després de la primera reunió del Comitè Nacional de Negociació per a la Formació de Governs Autonòmics i Locals, on ha explicat que per ara no s'han iniciat converses en cap territori. Segons ha indicat, l'objectiu de Ciutadans serà que s'apliquin "polítiques" noves en els futurs governs.





Tot i que ha recordat que en campanya Ciutadans va dir que seria "molt difícil" arribar a pactes electoral amb "el PSOE de Sánchez", ha assenyalat que volen veure si en algun lloc "hi ha algú que renegui de les polítiques de Sánchez, dels pactes amb separatistes i populistes i que cregui que és hora d'aplicar el 155 a Catalunya ".





"Si hi hagués algú en algun lloc, ara mateix no ho veiem, també es podria parlar. Però el normal és que arribem a acords amb el PP", ha afirmat.





MADRID





Se li ha preguntat per un possible pacte amb el PSOE perquè Begoña Villacís, candidata de la formació taronja, esdevingui alcaldessa de Madrid a canvi que Cs permeti el socialista Ángel Gabilondo presidir la Comunitat de Madrid. "No hi ha cap operació en cap municipi ni comunitat autònoma a dia d'avui", ha contestat en roda de premsa a la seu de Cs, afegint a continuació: "Ens agradaria que Begoña Villacís fora alcaldessa de Madrid? Sí, i ho anem intentarem. Ens agradaria que Ignasi Aguado va ser president de la Comunitat -Sí, i ho intentarem".





Villegas ha dit que no descarten presidir governs autonòmics i municipals fins i tot en llocs on -com a la ciutat de Madrid- no van ser el partit més votat en les eleccions municipals i autonòmiques del passat diumenge.





Respecte a si Ciutadans es negaria a abstenir-se per permetre la investidura de Gabilondo com a president de la Comunitat de Madrid, ha insistit que encara no han començat les negociacions en cap lloc.





"Volem complir amb el que vam prometre als votants", però "caldrà veure amb quina fórmula es fa en cada territori", ha agregat. Durant la campanya electoral, l'aspirant de Cs a presidir Madrid va rebutjar pactar amb el candidat socialista.





PARTIT POPULAR





El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dimarts que la seva formació aspira que Ciutadans sigui el seu "soci prioritari" per intentar governar en comunitats autonòmiques i ajuntaments després de les eleccions de diumenge però sense tancar la porta a Vox.





"Aquesta ja la comissió negociadora formada i en aquests dies parlarà primer amb Ciutadans, que és el nostre soci prioritari, tal com ho han estat en quatre autonomies des de 2015", ha defensat Casado davant la premsa a Brussel·les on participa en una reunió amb els líders populars europeus prèvia a la cimera, en ser preguntat si el PP es donarà suport a Vox per governar.





Casado ha defensat els governs "satisfactoris" amb Ciutadans a La Rioja, Múrcia, Castella i Lleó, a Madrid i "més recentment a Andalusia". "Hem tingut uns governs satisfactoris amb ells i és amb els que parlarem", ha insistit.





Això sí, el líder del PP ha evitat tancar-li la porta a l'eventual entrada de Vox a Governs autonòmics i municipals i ha descartat que la seva formació tingués problemes amb els seus socis a Europa per governar amb una formació d'extrema dreta.





"No, en absolut", ha tancat Casado, que ha posat en valor que el PP és "el quart partit que més eurodiputats aporta" al grup del Partit Popular Europeu després de les eleccions europees de diumenge passat.





