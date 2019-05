Victòria clara del PSOE que no enfonsa Casado

La victòria sense discussió del PSOE no ha aconseguit expulsar completament al PP d'algunes de les seves parcel·les de poder més emblemàtiques, amb la qual cosa Casado dissimula la seva derrota davant els seus gràcies també als vots prestats per Ciutadans i Vox, exactament el mateix que va passar a Andalusia.





A partir d'ara el sorpasso serà en els propers quatre anys un projecte fallit del líder de Ciutadans que va voler, però no va poder, convertir-se en líder de l'oposició, amb una estratègia insolent i despietada que, al final, li ha frenat en sec el electorat que abans era del Partit Popular, i ara encara espera que els del carrer Gènova ressorgeixin de les seves cendres i canviïn el xip totalitari per un altre més d'acord, que sempre els va resultar més rendible electoralment.





Barcelona i Madrid han estat, aquest cop, les estrelles de la baralla estel·lar entre un socialisme molt tàctic i les seves dues bèsties negres: la dreta popular amb els seus dos apèndixs i, per descomptat, l'independentisme, que vol apoderar de la capital de Barcelona i no ho ha aconseguit per molt poc. En aquest sentit els pactes no estan molt clars i els sociates han de filar molt prim per no tornar a cometre una altra equivocació de legislatura que els porti deu anys enrere.





Europa espera ara als socialistes espanyols, especialment perquè a França ha guanyat la Senyora Le Pen, una patacada de tan greus conseqüències com el Brexit sense acord de sortida pactat, o la xenofòbia de Salvini, que acaba de guanyar les europees; Déu els perdoni als italians, perquè la pàtria de Montanelli va ser el país que va cofundar el Mercat Comú.





Veient el que ha passat, a tots ens queda molt que reflexionar pel que hem vist en aquest diumenge de maig. Guanyar o perdre les eleccions ja no té res a veure amb la ideologia i l'ètica política, sinó amb la falta d'implicació dels votants en la millora de la seva ciutat, la seva autonomia o la mateixa Europa. Si això no canvia, a les generacions futures, la realitat paral·lela els semblarà l'únic lloc possible en el qual poder viure, ja que en aquest plasmàtic lloc no cal pensar, sinó deixar-se portar pels que tenen realment el poder o el representen , amb la insana intenció de constituir-se en els falsos profetes de l'Apocalipsi i corrompre tot el que toquen. I què més dóna!





Enhorabona als que han guanyat el seu escó, regidoria o minifeu i molt ànim als que ahir han perdut. Ens esperen quatre anys apassionants en els quals els periodistes ens queda molt per fer comentaris, si és que ens deixen.