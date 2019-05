Adif i la Generalitat s'acusen mútuament per la paràlisi del Corredor Mediterrani

La presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, ha anunciat aquest dimarts 28 de maig que s'estudia tallar totalment el tram ferroviari entre Castellbisbal i Martorell durant aquest estiu per a escometre les obres que permetran instal·lar el tercer fil del Corredor Mediterrani.





Ho ha dit en una atenció als mitjans aquest dimarts al 'Trobada Corredor Ferroviari de la Mediterrània', organitzat per 'Expansión' i amb la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Port de Barcelona i el Port de Tarragona.









Pardo de Vera ha defensat que estan treballant per programar aquest tall en "períodes de mínima intensitat de trànsit" per minimitzar les afectacions que tindrà en els usuaris de la R4 de Rodalies i els operadors logístics, i ha assenyalat que, si no s'acaba aquest estiu, es continuarà durant el període següent.





Ha raonat que s'ha de fer de manera intermitent i acotada en el temps per no perdre les mercaderies que circulen per aquest tram: "Si tallem durant molt de temps una línia per la qual circulen mercaderies, correm el risc de perdre aquests tràfics".





Pardo de Vera ha remarcat que es tracta d'"una de les obres més complicades" que està realitzant Adif i que s'està acabant de tancar el pla de treballs amb el consens dels diferents operadors implicats.





Ha indicat que aquest pla de treballs ha d'estar "perfecte" i amb els temps molt acotats, i que comporta un gran nombre d'expedients, com els de subministraments de materials, aparells de vies, travesses i màquines.





ENFRONTAMENT AMB LA GENERALITAT





El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ha demanat un "calendari clar" de les afectacions previstes per les obres al tram ferroviari de Castellbisbal i Martorell (Barcelona) per afegir el tercer fil del Corredor Mediterrani.





Ho ha dit aquest dimarts en una atenció als mitjans durant la 'Trobada Corredor Ferroviari de la Mediterrània', organitzat per 'Expansión' i amb la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Port de Barcelona i el Port de Tarragona .





Gavín ha valorat que amb l'actual Ministeri de Foment hi ha una gran "empatia" amb les demandes de la Generalitat que amb l'anterior, però ha remarcat que es requereix també un canvi en la manera de procedir i compartir informació.





"Reclamem que aquest canvi en la manera de diàleg i de relació es traslladi realment en un canvi en la manera de fer i desenvolupar el Corredor Mediterrani", ha sostingut Gavín.





També ha demanat un "canvi real de prioritats" de l'executiu central respecte a aquesta infraestructura perquè s'executi i es planifiqui d'una manera diferent a com s'ha fet fins al moment i es descarti el disseny radial.





"Si fos alcalde de Madrid estaria encantat amb el disseny radial. Però un president del Govern espanyol no hauria d'estar encantat amb el disseny radial", ha defensat el secretari i ha advocat per un Corredor Mediterrani que contempli també a dirigir a la resta d'Europa.





VOLUNTAT POLÍTICA





Per la seva banda, el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, ha reivindicat aquest dimarts el Corredor Mediterrani com a infraestructura que permet lluitar contra l'emergència climàtica.





Font ha defensat que s'ha de posar el focus en l'aspecte ambiental d'aquesta infraestructura, a més de subratllar la importància per a l'economia.









És per això que ha demanat "voluntat política" per lluitar contra els efectes de l'emergència climàtica i fer-ho amb mesures efectives i dotacions pressupostàries que impulsin el transport eficient i eficaç.





Font ha advertit que la tecnologia impactarà en el sector ferroviari i ha defensat la innovació per esmenar aquesta incidència i ha indicat com a mostra d'això el camió elèctric i connectat en autopistes intel·ligents.





"Estan arribant amb molta força" aquestes innovacions, ha recalcat Font i ha assegurat que l'economia trobarà alternatives per afrontar aquest canvi tecnològic si el sector ferroviari no es modernitza.





L'altre ponent a l'acte, el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha criticat que "cada minut perdut" en el desenvolupament del Corredor Mediterrani implica perdre diners.





Cruset ha assegurat durant la seva intervenció en la taula rodona que s'han perdut ja "milions" d'euros en no haver acabat d'executar aquesta infraestructura.





També ha expressat el seu opiniión, la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, que ha advocat perquè el trànsit de mercaderies és clau si es vol "ser decisiu" en els intercanvis comercials a nivell global.





"UNA PEÇA FONAMENTAL"





Finalment, el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatges del Ministeri de Foment, Pedro Saura, també present a l'acte ha defensat que el Corredor Mediterrani és una "peça fonamental" per a l'estratègia de mobilitat sostenible i segura del Govern.





"L'èxit del Corredor Mediterrani és l'èxit de l'estratègia de mobilitat sostenible i segura del Govern d'Espanya", ha remarcat Saura en una atenció als mitjans durant la 'Trobada Corredor Ferroviari del Mediterrani.





Saura ha assenyalat que l'Executiu central calcula que aquesta infraestructura ferroviària implicarà en el mig termini un estalvi del 40% en mercaderies i d'entre el 34 i el 35% en passatgers, mentre que si se suma tots els corredors a Espanya s'espera que generin 50.000 milions d'euros addicionals en el PIB i 130.000 llocs de treball més en l'any 2030.





El secretari d'Estat ha argüit que el Govern s'ha trobat amb una "situació heretada" amb el Corredor Mediterrani i que estan intentant treure la màxima rendibilitat per a l'economia en el curt termini.





Sobre les afectacions per les obres al tram ferroviari entre Castellbisbal i Martorell, Saura ha sostingut que els treballs s'han de planejar "buscant la màxima entesa amb l'entorn i el territori".





També ha assenyalat que es requereix transparència per la incidència que tindran les obres en passatgers i el tràfic de mercaderies, i col·laboració entre les diferents administracions implicades.