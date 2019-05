Víctimes d'una agressió per part d'independentistes radicals del grup Desperdicis a una carpa de Barcelona amb la Selecció han declarat aquest dimarts en el judici que se celebra al Jutjat Penal 16 de Barcelona i han explicat que les van agredir, insultar i amenaçar de mort.





MÉS INFORMACIÓ Declaren les víctimes agredides per independentistes en una carpa de Barcelona amb la Selecció





"Venien com animals, a portar-se tot per davant", ha declarat una víctima, membre de Barcelona amb la Selecció, en la segona sessió del judici.





Ha explicat que el dia dels fets, el 4 de juny de 2016, van col·locar una carpa a la confluència de l'avinguda Meridiana i el passeig Fabra i Puig de Barcelona per recollir firmes perquè s'instal·lés una pantalla per veure partits de la selecció per l'Eurocopa.





Després venir primer un home amb un gos a preguntar què feien allà i qui els subvencionada, una mitja hora després va arribar un grup --els cinc acusats-- que "van arrasar tota la carpa" i van colpejar a tres persones: dues dones de Barcelona amb la Selecció i un conegut que les estava ajudant.





Segons han explicat les víctimes, que portaven una samarreta d'Espanya i roba esportiva, els van dir: "Fora d'aquí putes espanyoles us matarem", i les van colpejar, les van tirar a terra i les van arrossegar.





"Venien amb ràbia i al que anaven, a maltractar-nos i agredir-nos", ha expressat una de les víctimes. Una altra víctima ha explicat com li ha afectat l'agressió perquè viu al costat d'on va passar: "Vaig estar dos mesos tremolant".





El tercer afectat també ha relatat que després d'aquesta primera agressió, van tornar en un cotxe i els van escopir, els van tirar cervesa i els van amenaçar de mort, fent el gest de degollar amb el dit, i ha lamentat: "Que et agredeixin per portar un pol de la teva selecció en el teu país és surrealista".





El judici va començar aquest dilluns a la Ciutat de la Justícia amb la declaracions dels acusats, que van negar haver participat en l'agressió i ser les persones que s'identifiquen en les imatges cometent les lesions.





El fiscal especialitzat en delictes d'odi i discriminació va sol·licitar condemnes que van de tres anys a tres anys i nou mesos de presó per als cinc acusats pels delictes de pertinença a grup criminal, delictes contra la integritat moral, amenaces greus, lesions, danys i furt.





Mentrestant, l'acusació particular de Barcelona amb la Selecció, representant l'advocat José María Fuster-Fabra, va demanar penes de fins a 12 anys de presó per als cinc acusats, que segons el seu escrit d'acusació, van actuar "moguts per l'odi i l'animadversió a tot el que simbolitzi el espanyol", i una altra acusació que representa el tercer agredit demana penes de fins a deu anys.





GRUP CRIMINAL





El fiscal considera que els acusats formaven part del grup Desperdicis, segons ell un grup radical fundat el 2007 per persones vinculades al moviment xarxa skin, caracteritzat per subscriure "l'independentisme revolucionari i l'anarquisme violent", i radicats al barri barceloní de Sant Andreu de Barcelona.





Segons el Ministeri Públic, s'integren com a "col·lectiu ultra" a la grada d'animació del club de futbol Unió Esportiva Sant Andreu, i tenen com a objectiu la lluita contra el feixisme i el capitalisme, i en els últims temps han realitzat atacs a persones i col·lectius que defensen la unitat d'Espanya.