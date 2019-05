Joan Ramon Casals, mà dreta de Torra i exalcalde de Molins, investigat per desobediència a l'1-O

Un jutjat de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha citat com investigat a principis de juny al director de l'Oficina del president de la Generalitat, Quim Torra, Joan Ramon Casals (PDeCAT), per presumpta desobediència al cedir locals per a l'1-O en la seva etapa com a alcalde de Molins de Rei (Barcelona), han informat fonts judicials.









Ho ha fet després d'admetre a tràmit la querella que la Fiscalia de Barcelona va presentar al març davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) contra Casals en considerar que va cedir locals per a l'1-O "desatenent deliberada i conscientment el requeriment" del Tribunal Constitucional.





Segons la Fiscalia, Casals va permetre que l'1-O s'obrissin com a centres de votació en aquesta localitat els locals de titularitat municipal Ceip L'Alzina i Ceip L'Estel, el Centre Cívic Pont de la Cadena i el Ambulatori Vell, malgrat que el TC havia suspès aquesta consulta.





Prèviament, la Delegació del Govern de Catalunya li havia notificat la providència del Constitucional del 7 de setembre en el qual suspenia la celebració de l'1-O, i així i Casals va dictar un decret municipal manifestant el seu suport a l'esmentada consulta i va manifestar que anava a facilitar locals.





COLLBATÓ





En paral·lel, un jutge de Martorell ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia contra l'alcalde de Collbató (Barcelona), Miquel Solà (ERC), i l'investiga per presumpta desobediència per cedir un local per a la votació tot i que el TC l'havia suspès.





En el cas de Solà, la querella es va presentar al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Martorell (Barcelona), en base a les diligències d'investigació iniciades per ordre de la Fiscalia General de l'Estat de 13 de setembre de 2017.





La Fiscalia de Barcelona acusa l'alcalde de Collbató de permetre la votació al local de titularitat municipal Escola Graduada Mixta La Salut "malgrat conèixer àmpliament" que l'1-O havia estat suspès pel TC.